Frittierte Kartoffelballons zum Snacken sind unwiderstehlich gut

Wir lieben Kartoffeln, und zwar in allen Formen, Farben und Zubereitungsarten. Dabei gehen wir auch schon mal über die Klassiker hinaus, um neue kreative Rezepte zu entwickeln. Dabei sind diese frittierten Kartoffelballons entstanden. Luftig, kross und der perfekte Snack für zwischendurch. Zum Teilen fast zu schade!

So machst du Kartoffelballons

Statt Chips snacken wir neuerdings diese frittierten Kartoffelballons beim Fernsehen. Die kleinen Dinger machen wirklich süchtig. Die Zubereitung erfordert etwas Übung, aber Übung macht ja bekanntlich auch den Meister. Also, los geht’s!

Du brauchst zwei große, mehligkochende Kartoffeln, die du in Scheiben hobelst. Tupfe die Scheiben danach trocken, um die Feuchtigkeit zu entfernen. Dann brauchst du einen großen Topf und Öl zum Frittieren. Und hier heißt es vorsichtig sein: Achte unbedingt darauf, dass du dich nicht am spritzenden Öl verbrennst. Nimm also einen Topf mit hohem Rand.

Bei Hineingeben der Kartoffelscheiben ins Öl hilft eine Schaumkelle, ebenso beim Herausholen. Damit kannst du die sich nun aufblähenden frittierten Kartoffelballons auch umrühren, denn sie sollten im Öl ständig in Bewegung bleiben.

Die Kartoffelballons müssen in zwei Durchgängen frittiert werden: Im ersten hat das Öl eine Temperatur von 135 Grad, im zweiten dann 180 Grad.

Lass die frittierten Kartoffelballons nach dem Bad im Topf gut abtropfen und salze sie dann. Und jetzt darf endlich losgefuttert werden! Im Video siehst du übrigens noch einmal ganz genau, wie’s geht:

Probiere als Nächstes doch mal diese drei originellen Kartoffelrezepte aus: Kartoffelkissen, Smashed Potatoes und Pancakes aus Kartoffeln. Unsere Kartoffel-Croissants mit Käsefüllung sind ebenfalls extra kreativ.