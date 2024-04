Kartoffel-Croissants mit Käsefüllung: der perfekte Snack zum Frühstück und Mittag

Croissants sind unwiderstehlich köstlich. Die französische Leckerei aus fluffigem Teig ist äußerst beliebt und wird beim Bäcker gern bestellt. Wir wandeln sie heute etwas ab und backen gefüllte Kartoffel-Croissants. Zwar ohne Blätterteig, aber dennoch richtig lecker!

Unsere Kartoffel-Croissants sind mit Stampf aus den Erdäpfeln gefüllt. Dazu gesellt sich würziger Schafskäse. Ist dir sein Aroma zu stark, kannst du auch zu milderem Hirtenkäse greifen. Während die Kartoffeln kochen, kannst du den Käse fein zerbröseln und mit gehackter Petersilie mischen.

Sind die Kartoffeln gar, gießt du diese ab und zerstampfst sie. Der Kartoffelstampf wird anschließend mit flüssiger Butter und Mehl zu einem Teig verarbeitet. Um daraus Kartoffel-Croissants zu machen, musst du den Teig nun ausrollen, am besten auf einer mit Mehl ausgestäubten Arbeitsfläche. Schneide danach Dreiecke in den Teig und belege jedes mit etwas Käse. Danach musst du die Dreiecke nur noch zu Croissants aufrollen, in den Ofen schieben und nach 20 Minuten wieder herausholen.

Achtung: heiß! Lass die gefüllten Kartoffel-Croissants noch etwas abkühlen, auch wenn der erste Bissen lockt. Nicht, dass du dir den Mund verbrennst.

Unsere gefüllten Kartoffel-Croissants sind ein super Frühstück, auch für unterwegs. Sie sättigen aber genauso gut zur Mittagszeit, ob zu Hause oder während der Arbeit.

Gut zu wissen: Hast du schon mal Kartoffeln in der Mikrowelle gekocht? Das klappt tatsächlich! Wir erklären dir in unserem Leckerwissen genau, wie es geht. Außerdem klären wir, ob du keimende Kartoffeln noch essen kannst oder sie lieber entsorgen solltest und welche Kartoffeln sich am besten für Püree eignen.

Wir haben übrigens auch schon Kinderriegel-Hörnchen gebacken. Die schmecken allen, die es süß statt herzhaft lieben. Du kannst auch gleich einen ganzen Croissant-Auflauf in den Ofen schieben und zum Frühstück vernaschen. Ein echter Trend sind die gefüllten Croissant-Rollen Cromboloni, die von New York aus die Welt erobert haben. Na, hast du jetzt auch Appetit?