Ein Frühstücksburrito mit Rührei bringt Schwung in deinen Morgen

Ein Frühstücksburrito ist sogar besser als ein normaler Burrito, weil du dir damit gleich nach dem Aufstehen eine Freude machst. Dieses Rezept ist unwiderstehlich, warum also bis zum Mittag- oder Abendessen warten? Und auch, wenn unser Frühstücksburrito mit Ei und Champignons zu jeder Tageszeit schmeckt, macht er morgens besonders gute Laune.

Frühstücksburrito mit Ei und Champignons: nur 20 Minuten

Das Wort Burrito ist die Verniedlichung des spanischen Wortes für Esel. Ein Eselchen sozusagen. Diesen Namen hat die leckere Tortilla mit herzhafter Füllung wegen seiner angeblichen Ähnlichkeit zu einem Eselsohr. Nun gut. Überzeugender als der süße Name allerdings ist der Geschmack. Der klassische Burrito enthält Fleisch, Bohnen, manchmal Reis, eine pikante Soße und etwas Salat. Mmh, lecker, aber vielleicht eher was für den fortgeschrittenen Tag.

Unser Frühstücksburrito mit Ei und Champignons hingegen lässt dich vor lauter Vorfreude aus dem Bett hüpfen. Zuerst schnappst du dir eine Pfanne und erhitzt etwas Olivenöl. Darin brätst du die gehackte Zwiebel an, bis sie glasig ist. Dann kommen die Champignons dazu – brate sie goldbraun. Währenddessen verquirlst du die Eier mit einer Prise Salz und Pfeffer. Die Eier gießt du zu den Champignons und rührst alles sanft um, bis das Rührei schön fluffig wird. Kurz bevor alles fertig ist, wirfst du noch den Spinat dazu, der in der Hitze schnell zusammenfällt.

Jetzt ist es Zeit, die Tortillas in der Pfanne aufzuwärmen, damit sie weich werden. Befülle sie mit der Eier-Champignon-Mischung, streue ordentlich Käse darüber und rolle sie fest zusammen. Schneide die Burritos in zwei Hälften und richte sie auf einem Teller an. Optional kannst du sie noch mit frischer Kresse und Limettenscheiben garnieren – das gibt einen frischen Kick am Morgen.

Dieser Frühstücksburrito mit Ei und Champignons hat dir sicher geschmeckt. Aber was gibt’s zum Mittag? Natürlich einen Kartoffel-Burrito! Oder einen Burger-Burrito? Und wenn du immer noch nicht genug hast, wirst du bei unseren drei Burrito-Rezepten mit viel Käse sicher fündig.