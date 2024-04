Kartoffel-Burritos: Fast-Food-Klassiker mit Hackfleisch mal anders

Erhitze das Öl in einer Pfanne und brate das Hackfleisch krümelig. Gib dann die Zwiebeln hinzu. Brate alles etwas an und würze mit Kreuzkümmel und Koriander. Mische dann das Tomatenmark unter und schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Erhitze das Öl in einer Pfanne und brate das Hackfleisch krümelig. Gib dann die Zwiebeln hinzu. Brate alles etwas an und würze mit Kreuzkümmel und Koriander. Mische dann das Tomatenmark unter und schmecke mit Salz und Pfeffer ab.