Taquitos: gefüllte Tortilla-Röllchen mit Hackfleisch

Bist du auf einer Party eingeladen und suchst noch nach dem perfekten Fingerfood? Dann bist du an der richtigen Stelle! Denn diese mexikanischen Taquitos sind ein idealer Snack für jedes Buffet und sind einfach vorbereitet. Und das Beste an ihnen? Sollten welche übrig bleiben, schmecken sie besonders gut zum Katerfrühstück am nächsten Morgen!

Das Wort Taquitos ist eine Verniedlichung des Wortes Tacos und bedeutet daher „kleine Tacos“. Dieser Name kommt daher, dass sie im Gegensatz zu klassischen Tacos eine eher minimalistische Füllung aus Fleisch oder Bohnenmus haben. Diese wird in Tortillas eingerollt und dann in verschiedene Soßen gedippt, anders als bei herkömmlichen Tacos, die mit der Soße gefüllt werden. Aufgrund der Rollenform sind Taquitos auch als Flautas – „Flöten“ bekannt.

Ursprünglich stammen Taquitos aus Mexiko, wo sie als deftige Vorspeise serviert werden. Heutzutage sind sie auch in den Südstaaten der USA sehr beliebt, wo sie teilweise sogar zum Frühstück verzehrt werden. Ihre Füllung variiert dabei von Fleisch über Kartoffeln zu Rührei. Die knusprigen Röllchen werden mit den Händen gegessen und in Guacamole oder Sour Cream getunkt.

Taquitos sind einfach hergestellt. Am besten verwendest du Maistortillas, die du mittlerweile in den meisten Supermärkten kaufen kannst. Alternativ schmecken auch Weizenfladen sehr gut. Wir stellen heute eine Füllung aus Rinderhackfleisch her, du kannst aber genauso gut Hähnchenfleisch, Bohnenmus oder sogar Feta verwenden, was immer dir am besten schmeckt. Egal, was für eine Füllung du anbietest – mit diesen Taquitos bist du auf der nächsten Party der Fingerfood-Star!

