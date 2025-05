Ein perfektes Frühstück für alle, die es pikant mögen

Burritos gehören zu meinen Comfort-Food-Lieblingen. Frische, würzige Zutaten eingewickelt in schmackhaften Weizentortillas und immer wieder neu zu entdeckende Kombinationen machen mich einfach glücklich. Aber wer sagt denn, dass man diese schmackhaften Schätze nur zum Mittag- oder Abendessen genießen kann? Mit diesen schnell gemachten Frühstück-Burritos mit Jalapeños und Avocado zauberst du eine würzige Mahlzeit, direkt zum Start in den Tag!

Rezept für Frühstück-Burritos mit Jalapeños und Avocado

An manchen Morgen fällt es einfach schwer, gut in den Tag zu starten. Mit diesen Frühstück-Burritos mit Jalapeños und Avocado zauberst du dir in wenigen Minuten eine frische und herzhafte Mahlzeit, die du direkt genießen oder dir für ein späteres Frühstück einpacken kannst.

Burritos sind eine klassische Mahlzeit aus der mexikanischen und Tex-Mex-Küche, das ist ja allgemein bekannt. Aber weißt du auch, was der Name bedeutet? Burrito ist eine Verniedlichung des spanischen Wortes für Esel: burro. Burrito steht wörtlich übersetzt also für „Eselchen“. Zu der Frage, wie die gerollten Tortillas zu ihrem Namen gekommen sind, gibt es keine definitive Antwort, aber zwei verbreitete Annahmen.

Zum einen erinnern die eingefalteten Enden von Burritos ein wenig an Eselsohren. Nach einer anderen Erklärung werden die Teigtaschen mit den Paketen verglichen, die Lastenesel auf ihren Rücken getragen haben. Ganz gleich, wie sie am Ende zu ihrem Namen gekommen sind, finde ich: Es sollte definitiv öfter Burritos zum Frühstück geben!

Die Frühstück-Burritos mit Jalapeños und Avocado kommen ohne schwere Soße und Bohnen aus und liegen dadurch auch nicht allzu schwer im Magen. Von den Jalapeños erhalten sie eine angenehme Schärfe, die von der Frischkäse-Tomatencreme etwas gemildert wird. Perfekt für einen gehaltvollen Start in den Tag.

Für noch mehr Rezepte aus der mexikanischen und Tex-Mex-Küche bist du bei Leckerschmecker genau richtig. Für eine weitere herrliche Variante zum Frühstück musst du unsere mediterranen Rührei-Burritos probieren. Auch mit Pilzen lassen sie sich köstlich zubereiten, wie diese Frühstücksburritos mit Ei und Champignons beweisen. Etwas anders in der Zubereitung, aber genauso schmackhaft sind Frühstücks-Quesadillas.

Frühstück-Burritos mit Jalapeños und Avocado Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x etwas neutrales Pflanzenöl zum Anbraten

4 Eier Größe M

Salz und Pfeffer nach Geschmack

4 Knoblauchzehen

2 Handvoll Babyspinat

1 Avocado

2 EL Tomatenmark

2 TL Olivenöl

2 EL Frischkäse

30 g Jalapeños aus dem Glas

50 g geriebener Käse

2 große Weizentortillas Zubereitung Erhitze etwas Öl in einer Pfanne. Schlage die Eier auf, verquirle und brate sie als Rührei, bis sie zur gewünschten Konsistenz gestockt sind. Schmecke sie mit Salz und Pfeffer ab und stelle sie zur Seite.

Ziehe die Knoblauchzehen ab und hacke sie fein. Wasche den Spinat und schleuder 🛒 ihn trocken.

Schneide die Avocado auf, löffle das Fruchtfleisch heraus und schneide es in kleine Würfel.

Verrühre in einer kleinen Schüssel Tomatenmark, Olivenöl, Frischkäse und den Knoblauch. Verstreiche die Creme auf beiden Tortillas.

Verteile Spinat, Jalapeños, Avocadowürfel, den geriebenen Käse und das Rührei auf beide Tortillas. Schlage die Seiten ein und rolle sie dann fest zusammen.

Erhitze 1 TL Öl in einer Pfanne. Leg die Burritos mit der Nahtseite nach unten hinein und brate sie bei mittlerer Hitze an, bis sie goldbraun sind. Wende sie und röste auch die andere Seite goldbraun.

Teile sie in der Mitte und serviere sie auf einem Teller.

