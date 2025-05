Diese mediterranen Rührei-Burritos machen morgens gute Laune

Zum Frühstück darf es gerne mal etwas deftiger sein. Wir lieben beispielsweise diesen mediterranen Rührei-Burrito. Das Rührei verfeinern wir mit Oliven, Zucchini und Tomaten und rollen es in einen Tortilla-Fladen, den wir zuvor kurz erwärmen. Das Ganze dauert nur 20 Minuten und lässt sich auch super vorbereiten, um ihn mit beispielsweise mit zur Arbeit zu nehmen. Die Kollegen werden Augen machen!

Rezept für mediterranen Rührei-Burrito

Liebst du Abwechslung zum Frühstück? Das trifft sich gut, denn dann gefällt dir unser Rezept für einen leckeren, gefüllten mediterranen Rührei-Burrito bestimmt. Er ist perfekt, wenn du Eier magst, aber gern über das herkömmliche Frühstücksei hinaus denkst.

Ein weiterer Vorteil des mediterranen Rührei-Burritos: Er ist richtig schön unkompliziert gemacht und in etwa 20 Minuten bereit zum Verzehr. Halte dich an unser Rezept oder erweitere es um Zutaten deiner Wahl. Das Frühstück schmeckt beispielsweise auch mit kräftigerem Ziegenkäse statt mildem Feta toll. Oder tu tauschst den Basilikum gegen frischen Rosmarin oder andere Kräuter aus.

Gut zu wissen: Was bedeuten eigentlich die Codes auf den Eiern, und wie lange halten sich Eier? Diese und weitere Fragen klären wir in unserem Leckerwissen. Klicke dich durch unsere spannenden Fakten über deine Lieblingszutaten!

Vor allem unter der Woche sind wir große Fans des mediterranen Rührei-Burritos, denn er ist unser zweites Frühstück, wenn wir im Büro sind. Dafür wickeln wir ihn einfach in ein bisschen Backpapier, fixieren es mit einem Band und verpacken ihn in einer To-Go-Dose, damit er in der Tasche nicht zerdrückt wird.

Mediterraner Rührei-Burrito Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 1 kleine Zwiebel

1 Handvoll Kirschtomaten

1/4 Zucchini

1 Handvoll dunkle Oliven ohne Stein

2 EL Basilikum gehackt

60 g Feta vegetarisch

Butter zum Braten

2 Eier

Salz und Pfeffer

1 Tortilla-Fladen Zubereitung Ziehe die Zwiebel ab und hacke sie. Wasche die Tomaten und viertele sie. Wasche die Zucchini und schneide sie klein. Hacke die Oliven und die Petersilie. Zerbrösele den Feta.

Erhitze Butter in einer Pfanne 🛒 und schwitze die Zwiebel, Zucchini und Oliven an.

Verrühre derweil die Eier mit dem Basilikum und würze sie mit Salz und Pfeffer.

Gib sie zum Gemüse dazu und lass sie leicht stocken. Rühre sie dann und brate sie so lange weiter, bis das Ei die gewünschte Konsistenz hat.

Hebe die Tomaten und den Feta unter.

Nimm das Rührei aus der Pfanne und erwärme kurz den Tortilla-Fladen darin.

Befülle ihn mit dem Rührei, rolle ihn zusammen und genieße ihn.

