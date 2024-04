Rührei und Bacon machen dieses Frühstücks-Panini zum Star!

Ein deftiges Frühstück gibt ordentlich Kraft für den kommenden Tag. Noch besser ist es, wenn du dich nicht mit mehreren Komponenten auf einem Teller beschäftigen musst, sondern Biss für Biss das Gesamtkunstwerk genießen kannst. Dieses Frühstücks-Panini ist so ein Gericht. Es kombiniert Rührei, Bacon und Käse zwischen knusprigen Brötchen und macht so schon morgens richtig gute Laune.

Frühstücks-Panini: rustikaler Genuss mit Rührei

Das italienische Wort Panini bedeutet auf deutsch „kleine Brote“. Es handelt sich also im Grunde um italienische Brötchen. Aufgeschnitten und gefüllt sich sie in Italien eine beliebte Zwischenmahlzeit und in fast jedem Café auffindbar. Zum Frühstück werden sie eher selten gegessen, da in Italien gern süß in den Tag gestartet wird. Wir aber lieben ein deftiges Frühstück und deshalb auch diese Frühstücks-Panini.

Ihre Zubereitung ist einfach. Du benötigst Rührei, Bacon und Käse, etwas Tomate, Salat und einen Aufstrich. Diese Zutaten füllst du in ein aufgeschnittenes Panini und kannst dieses, wenn du möchtest, im Kontaktgrill ein wenig toasten. Hast du keinen zur Hand, ist das kein Problem – es schmeckt ungetoastet genau so lecker. Durch die Kombination der einzelnen Komponenten in einem Brot gibt dir jeder Bissen deines Frühstücks-Panini die volle Ladung deftig-rustikalen Frühstücksgenuss.

Bestreichen kannst du dein Frühstücks-Panini mit was du möchtest. Wir haben uns für ein Pesto entschieden, um den italienischen Wurzeln des Brotes treu zu bleiben. Auch Olivenöl und Butter oder sogar Mayonnaise und Ketchup schmecken gut. Oder du orientierst dich am deutschen Imbiss-Frühstück und verwendest Remoulade. All diese Aufstriche eignen sich hervorragend und sorgen dafür, dass du schon morgens mit einem Lächeln und gut gefüllten Bauch in den Tag startest.

Lust auf mehr deftige Frühstücksideen mit Ei? Dann probiere unser Rezept für Huevos Rancheros, einen Klassiker aus Mexiko. Auch Rührei mit Gemüse schmeckt morgens besonders gut. Aber es muss nicht immer ein warmes Frühstück sein: Probiere doch mal unseren Eiersalat!