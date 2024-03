Brate die beiden Brotscheiben in einer Pfanne von beiden Seiten ca. 2 Minuten an und lege dann die Avocadoscheiben in das Loch in der Mitte der Brotscheiben. Gib nun jeweils ein Ei in die Löcher in den Avocadoscheiben. Würze noch mit Salz und Pfeffer und streue ein bisschen geriebenen Mozzarella darüber. Setze den Deckel auf die Pfanne und lasse alles bei geringer Hitze ca. 7 Minuten garen.