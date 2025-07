Starte lecker in den Tag: Frühstücksrollen mit Ei

Das Frühstück soll die wichtigste Mahlzeit des Tages sein. Ich teile diese Meinung und verlasse das Haus nicht, ohne etwas gegessen zu haben. Doch auch wenn ich am Wochenende gern mal schlemme, sollte das Frühstück nicht zu viel Mühe machen. Diese Frühstücksrollen mit Ei und Speck sind ideal, denn den größten Teil der Arbeit erledigt der Ofen. Du musst am Ende nur an den Tisch und genießen.

Frühstücksrollen mit Ei, Speck und Käse: köstlicher Tagesstart

Im Grunde sind die Frühstücksrollen nichts anderes als mit Ei, Speck und Käse gefüllte Pizzabrötchen. Ich verwende gern einen fertigen Pizzateig aus dem Kühlregal. Du kannst ihn auch selbst zubereiten, dann dauert es aber natürlich länger, bis du die leckeren Rollen vernaschen kannst.

Rolle den Teig aus und bestreiche ihn mit Kräuterfrischkäse und belege ihn mit Schinken. Bereite dann in einer Pfanne ein Rührei zu und verteile es auf dem Schinken. Streue noch Schnittlauch und etwas geriebenen Käse drüber und rolle den Teig auf. Schneide dann Röllchen ab und lege diese nebeneinander in eine Auflaufform. Streue zum Schluss noch einmal geriebenen Käse über alles und schiebe die Frühstücksrollen in den Ofen.

Nach ungefähr 25 Minuten sind sie fertig und das Frühstück kann beginnen.

Diese Rollen sind wirklich perfekt für entspannte Wochenendmorgen, wenn du Zeit hast, das Backen zu genießen und den Kaffeeduft einzuatmen. Pack sie doch auch für ein Picknick ein oder überrasche deine Liebsten mit einem besonderen Brunch. Einmal probiert, wirst du immer wieder zu diesem Rezept greifen. Ich wünsche dir guten Appetit und einen leckeren Start in den Tag!

Lust auf mehr Frühstück der Extraklasse? Probiere einen süßen Auflauf mit Äpfeln und Rosinen für gemütliche Wochenenden, entdecke die verrückten Pfannkuchen-Tacos, die deine Gäste zum Staunen bringen, oder wage dich an die herzhaften Zucchini-Frischkäse-Blätterteigtaschen.

Frühstücksrollen mit Ei und Schinken Anke 4 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x 1 Rolle Pizzateig 550 g

150 g Kräuterfrischkäse

200 g Kochschinken

8 Eier

50 ml Milch

Salz und Pfeffer

2 EL Öl

Schnittlauch

200 g Käse gerieben Zubereitung Rolle den Pizzateig aus und bestreiche ihn mit dem Frischkäse.

Verteile dann den Kochschinken darauf.

Verquirle die Eier mit der Milch in einer Schüssel. Würze mit Salz und Pfeffer.

Gib das Öl in eine Pfanne und bereite das Rührei darin zu.

Verteile es anschließend auf dem Schinken.

Schneide den Schnittlauch in feine Röllchen und streue ihn sowie den Käse über das Rührei.

Rolle den Pizzateig von der langen Seite aus auf und schneide 2 cm breite Schnecken ab.

Lege diese in eine Auflaufform 🛒 und streue den restlichen Käse über sie.

backe die Frühstücksrollen für 25 Minuten bei 200 °C Ober-/Unterhitze.

