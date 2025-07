Mit Pfannkuchen-Tacos wird jeder Tagesstart ein Klacks

Vermenge Mehl, Backpulver, Salz und die Kräuter in einer Schüssel. Verquirle in einer weiteren Schüssel die Buttermilch und das Ei.

Erhitze ausreichend Öl in einer Pfanne 🛒 bei mittlerer Hitze und backe den Teig mit jeweils 3-4 EL Teig pro Pfannkuchen zu kleinen, tacoartigen Fladen. Halte sie warm, während du die Füllung vorbereitest.

Brate die Eier für die Füllung in einer Pfanne zu Rührei und würze es mit Salz und Pfeffer. Brate in einer zweiten Pfanne den Bacon an, bis er kross ist.