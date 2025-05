Frühlingshafter Aufstrich: Lass die Blume aufs Brot

Wusstest du, dass Gänseblümchen nicht nur schön anzusehen sind, sondern auch fantastisch schmecken? Mit diesem Rezept verwandelst du die kleinen Frühlingsboten in ein köstlich blumiges Gelee, das jedes Frühstück zu einem Highlight macht. Apfelsaft sorgt für die richtige Süße, Zitronensaft für eine frische Note, und wer möchte, rundet das Ganze mit einem Hauch Vanille ab. Eine Extraportion Frühling – und das ganz einfach zum Nachmachen!

Rezept für Gänseblümchen-Gelee: Wiesensüße im Glas

Schon seit ich ein kleines Mädchen gewesen bin, sind Gänseblümchen meine Lieblingsblumen. Daran hat sich nie wieder etwas geändert. Sobald sie in unserem Garten wuchsen und aufblühten, gab es bei mir kein Halten mehr. Ich ging raus und pflückte massenweise Gänseblümchen für meine Mama. Ich nannte mich sogar zeitweise „Gänseblümchen-Prinzessin“ – vor allem dann, wenn ich mein liebstes Sommerkleid mit Gänseblümchen anziehen durfte. Wie man sieht, war ich schon sehr früh sehr verliebt in die kleinen, oft unterschätzten Blumen. Heute trage ich an der Innenseite meines linken Handgelenks ein entsprechendes Tattoo.

Die Liebe zu Gänseblümchen ist also geblieben. Nachdem ich neulich ein Rezept für Orangen-Löwenzahn-Marmelade geschrieben hatte, kam mir der Gedanke: Kann man aus Gänseblümchen auch Marmelade oder Gelee herstellen? Die Antwort lautet: ja! Ich zeige dir in diesem Rezept, wie’s geht.

Du brauchst dafür gar nicht viel. Lediglich ein paar Gänseblümchen-Blüten, Gelierzucker, Apfelsaft, Wasser, etwas Zitronensaft sowie, wenn du magst, Vanille. Die Gänseblümchen kannst du ganz leicht selbst pflücken. Am besten aus dem eigenen Garten, wenn das geht. Wenn du keinen hast, achte beim Pflücken darauf, dass es eine Wiese ist, die nicht mit Pestiziden in Berührung kommt. Am besten wäschst du sie zusätzlich, bevor du sie weiterverarbeitest.

Wusstest du übrigens, dass die in den Gänseblümchen enthaltenen ätherischen Öle auch eine beruhigende und entzündungshemmende Wirkung haben. Wenn du die kleinen Schönheiten also nicht zu Gelee verarbeitest, kannst aus ihnen ebenso ein Gesichtsöl für beanspruchte Haut herstellen. Wie praktisch!

Dir hat dieses Rezept gefallen und du möchtest noch tiefer in die Blumen- und Wildkräuterküche einsteigen? Dann koche als Nächstes ein Holunderblüten-Gelee. Dieses Rezept für Löwenzahn-Honig ist definitiv auch ebenso einen Versuch wert. Oder wie wäre es mit einer Flasche Tannenspitzen-Sirup?

Gänseblümchen-Gelee Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Abkühlzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 35 Minuten Min. Portionen 2 Gläser Kochutensilien (findest du online, z.B. hier 🛒 2 Gläser à 400 ml Zutaten 1x 2x 3x 100 g Gänseblümchen selbst gepflückt oder gekauft (gibt's auch online, z.B. hier 🛒

500 ml Wasser

500 ml Apfelsaft

500 g Gelierzucker 2:1 gibt's online, z.B. hier 🛒

1/2 Bio-Zitrone Saft

1/2 Vanilleschote optional Zubereitung Falls du die Gänseblümchen selbst gepflückt hast, schüttele sie vorsichtig aus, um kleine Insekten und Schmutz vorsichtig zu entfernen.

Erhitze das Wasser und den Apfelsaft in einem Topf und lass das Ganze aufkochen.

Füge die Gänseblümchen hinzu, nimm den Topf vom Herd und lass die Mischung abgedeckt für mindestens 2 Stunden oder am besten über Nacht ziehen.

Seihe die Flüssigkeit ab und drücke die Gänseblümchen gut aus, damit du so viel Aroma wie möglich gewinnst.

Gib die Flüssigkeit zurück in den Topf, füge Gelierzucker, den Saft der Zitrone und falls gewünscht das Mark der halben Vanilleschote hinzu.

Erhitze die Mischung unter ständigem Rühren, bis sie sprudelnd kocht. Lasse sie für 3–4 Minuten sprudelnd weiter kochen.

Mach eine Gelierprobe, indem du ein paar Tropfen Gelee auf einen kalten Teller gibst. Wird die Masse dickflüssig und geliert, ist das Gelee fertig. Falls nicht, koche es noch etwas länger.

Fülle das heiße Gelee in ein steriles Einmachglas, verschließe es sofort und stelle es für 10 Minuten auf den Kopf, damit es vakuumiert. Danach kannst du es wieder umdrehen und abkühlen lassen. Notizen Sammle die Gänseblümchen nur dort, wo keine Pestizide verwendet werden.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.