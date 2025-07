Gebackene Feta-Eier: So lecker kann ein Frühstück sein

Wir von Leckerschmecker sind echte Frühstücksfans und verwöhnen uns daher auch gern mal mit besonderen Kreationen am Morgen. Klar, unter der Woche muss es morgens oft schnell gehen. Da bleibt für eine aufwendige Zubereitung von Frühstücksgerichten meist keine Zeit. An besonderen Tagen aber wie dem Wochenende darf es schon mal etwas mehr sein. Dann gibt es zum Beispiel gebackene Feta-Eier.

Rezept für gebackene Feta-Eier

Für alle, die es morgens gerne herzhaft mögen und dabei auf ihr Frühstücksei nicht verzichten möchten, haben wir das passende Rezept: gebackene Feta-Eier. Feta, Zwiebel, Thymian, Oregano und Kirschtomaten verleihen dem Gericht eine deftig-würzige und mediterrane Note, während kurz gebackene Spiegeleier für ein authentisches Frühstückserlebnis sorgen. Die Zubereitung ist dabei so einfach, dass sie auch am Morgen und mit wenig Zeit gelingt.

Für den gebackenen Feta mit Eiern ziehst du zuerst die Zwiebel ab und schneidest sie in dünne Ringe. Zupfe die Blätter des Thymians von den Stielen und halbiere die Kirschtomaten. Die gibst du zusammen mit den Zwiebeln, Oregano und Thymian sowie Salz und Pfeffer in eine Auflaufform, beträufelst alles mit Olivenöl und zerbröselst den Feta darüber. Das Ganze wird nun im Ofen rund zehn Minuten gebacken, bis der Feta weich ist.

Hole die Form dann vorsichtig heraus, schlage die Eier darin auf und schiebe die Form wieder in die Röhre. Backe alles für weitere zehn Minuten. Ist das Eiweiß der Eier gestockt, aber das Eigelb noch leicht flüssig, sind die gebackenen Feta-Eier fertig. Genieße sie zusammen mit einem knusprig aufgebackenen Fladenbrot. Mit etwas Chiliflocken und gehackter Petersilie darüber gestreut, verwandelst du das Frühstück ohne Aufwand außerdem in eine deftigere Variante, die perfekt zu einem Brunch passt.

Du liebst deftige Frühstücksgerichte, die zudem noch schnell zubereitet sind? Here we go! Wie wäre es mit einer Portion Çilbir, einem Klassiker der türkischen Küche mit Joghurt und pochiertem Ei. Eine Kombination aus Ei, einer Extraportion Protein und saisonalem Gemüse ist auch dieses Rührei mit Zucchini und Hüttenkäse. Wer es richtig deftig mag, probiert diese Bacon-Spiegelei-Muffins.

Gebackene Feta-Eier

Vorbereitungszeit 10 Minuten
Zubereitungszeit 20 Minuten
Gesamtzeit 30 Minuten
Portionen 2

Zutaten

1 kleine rote Zwiebel

200 g Cherrytomaten

2 Zweige frischer Thymian

1 TL getrockneter Oregano

Salz und schwarzer Pfeffer nach Geschmack

2 EL Olivenöl

200 g Feta

2 Eier Größe M Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor.

Ziehe die Zwiebel ab und schneide sie in feine Ringe. Halbiere die Cherrytomaten. Zupfe die Thymianblättchen von den Zweigen.

Gib die Cherrytomaten und Zwiebelringe in die Auflaufform, würze mit Oregano, Thymian, Salz und Pfeffer. Beträufle alles mit Olivenöl und vermenge die Zutaten direkt in der Form.

Zerbrösele den Feta grob und streue ihn über die Tomaten und die Zwiebel.

Backe die Mischung etwa 10 Minuten im Ofen, bis der Feta leicht weich wird und die Tomaten etwas Saft abgegeben haben.

Nimm die Form kurz heraus, schlage die Eier direkt darüber und stelle sie vorsichtig zurück in den Ofen.

Backe die Eier weitere 8–10 Minuten, bis das Eiweiß gestockt ist, das Eigelb aber noch leicht flüssig bleibt und serviere die gebackenen Feta-Eier mit frische Brot. Notizen Tipp: Verwende statt der Tomaten anderes saisonales Gemüse wie dünn geschnittene Zucchinischeiben oder Hokkaido-Würfel.

