Çilbir: Türkisches Frühstück mit Joghurt und pochiertem Ei

Bringe einen Topf mit Wasser mit Essig zum Sieden. Das Wasser sollte aber nicht kochen. Schlage in der Zwischenzeit ein Ei in einer Tasse auf und stelle es beiseite. Ist der Siedepunkt erreicht, rühre mit einer Kelle das Wasser um, bis in der Mitte ein Strudel entsteht. Jetzt gibst du das Ei in die Mitte des Strudels. Lasse es etwa drei bis vier Minuten im Essigwasser ziehen und hole es anschließend mit einer Schaumkelle heraus. Bereite so auch die restlichen Eier zu.