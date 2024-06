Schmeckt nicht nur zu besonderen Anlässen: gebeizter Lachs mit Rote Beete

Gebeizter Lachs ist eine Köstlichkeit, die oft nur zu besonderen Anlässen auf den Tisch kommt. Wer keine Lust auf den Lachs aus dem Supermarkt hat, kann ihn auch selbst herstellen. Das ist einfacher als gedacht. Wir verraten, wie du leckeren gebeizten Lachs mit Rote Beete selbst machen kannst.

Gebeizten Lachs mit Rote Beete selber machen: So einfach geht’s!

Hast du schon einmal frischen Lachs selbst gebeizt? Wenn nicht, solltest du das unbedingt einmal ausprobieren. Das ist nämlich recht unkompliziert und geschmacklich wirst du ebenfalls einen großen Unterschied zur gekauften Variante feststellen. Alles, was du für gebeizten Lachs mit Rote Beete benötigst, sind die richtigen Zutaten und ein bisschen Geduld.

Zuerst streichst du ein Lachsfilet mit Haut mit Zucker, Salz, Pfeffer und zerstoßenen Wacholderbeeren ein. Anschließend reibst du eine rohe Rote Bete fein und verteilst sie ebenfalls auf der Fleischseite des Fisches. Danach wickelst du den Lachs fest in Frischhaltefolie, legst ihn am besten auf ein Gitter in eine Auflaufform und stellst ihn in den Kühlschrank.

Ist der Lachs mariniert und im Kühlschrank, beginnt der wohl härteste Teil: abwarten. Damit alle Gewürze gut in das Filet einziehen können, muss der Fisch mindestens drei Tage im Kühlschrank marinieren. Dabei solltest du ihn mehrmals am Tag wenden und am besten auch mit einem Gegenstand, zum Beispiel einem gusseiseren Topf, beschweren. Durch den Druck wird der Geschmack noch intensiver und das Lachsfleisch schön zart.

Beizen ist eine altbewährte Methode, um rohen Fisch oder Fleisch haltbar zu machen. Dabei wird der Fisch mit Salz, Pfeffer, Zucker und anderen Gewürzen eingerieben, in Folie eingewickelt und beschwert für mehrere Tage im Kühlschrank gelagert. Das Salz entzieht dem Fisch in der Zeit das Wasser und macht ihn zart. Achte darauf, dass die Flüssigkeit ablaufen kann.

Ein frisches Lachsfilet in gebeizten Lachs zu verwandeln ist gar nicht so schwer. Noch mehr Ideen, was du mit dem Fisch anstellen kannst, gibt es bei Leckerschmecker. Bereite ihn doch mal auf japanische Art als Teriyaki-Lachs oder als gebackenen Lachs mit Kräuter-Parmesan-Kruste zu. Ebenfalls eine uneingeschränkte Empfehlung ist ein cremiges Lachs-Risotto.