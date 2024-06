Gebratene Jakobsmuscheln in Knoblauchbutter: eine schnell zubereitete Delikatesse

Wenn du deinen Gästen (oder dir selbst) mit einer besonderen Vorspeise eine Freude machen willst, dann sind gebratene Jakobsmuscheln genau das Richtige. Mit ihrem feinen Geschmack nach Meer begeistern sie jeden Liebhaber von Meeresfrüchten. Du kannst sie nicht nur braten, sondern auch grillen, überbacken oder sogar roh genießen. Wir bereiten sie mit einer herrlich duftenden Knoblauchbutter zu und verfeinern die Kreation mit Thymian und Zitronensaft.

Gebratene Jakobsmuscheln: eine besondere Vorspeise oder Beilage

Um gebratene Jakobsmuscheln zuzubereiten, musst du natürlich erstmal die Muscheln besorgen. Die Zubereitung von frischen Muscheln ist aufwändiger, da du sie mit einem Messer zunächst öffnen musst. Anschließend trennst du das helle und genießbare Muskelfleisch von den Innereien. Außerdem musst du schon beim Einkauf ganz genau hinsehen und nur schwere, fest geschlossene Muscheln auswählen.

Da greifen wir doch lieber zu der bequemeren Variante: küchenfertig zubereitete Jakobsmuscheln. Die findest du tiefgekühlt beim Fischhändler. Achte darauf, dass die Herkunft der Muscheln möglichst in Europa liegt, damit die CO₂-Bilanz vertretbar bleibt. Denn die Jakobsmuscheln werden inzwischen auf der ganzen Welt gezüchtet, unter anderem in Chile und China. Kein Wunder, schließlich sind die edlen Meeresbewohner nicht nur lecker, sondern auch gesund.

Gebratene Jakobsmuscheln zuzubereiten ist nicht schwer und geht ruckzuck. Du musst nur das Fleisch rechtzeitig auftauen lassen und mit einem Küchenpapier trocken tupfen. Anschließend legst du das Fleisch in eine Pfanne mit heißem Öl und brätst sie von jeder Seite etwa zwei Minuten goldbraun an. Nimm sie dann heraus und stelle sie zur Seite. In dieselbe Pfanne gibst du nun Butter und Knoblauch und bräunst alles leicht an. Gib den Zitronensaft dazu und schwenke kurz den Thymian darin. Zum Schluss legst du die Jakobsmuscheln wieder hinein.

Damit sind gebratene Jakobsmuscheln mit Knoblauchbutter die ideale Vorspeise. Doch auch als edle Begleitung für unser Blitzrezept Pasta al limone passen sie ausgezeichnet. Spaghetti mit Salbeibutter kannst du ebenfalls wunderbar mit Jakobsmuscheln ergänzen. Ein leckeres Vorspeisen-Duo bilden die Muscheln mit unserem Tomaten-Carpaccio.