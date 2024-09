Gefüllte Kartoffelplätzchen: herzhafter Snack aus Kartoffeln

Plätzchen kennen wir normalerweise von Weihnachten und in süß. Da wird das Gebäck überproportional häufig vernascht. Aber hast du Plätzchen schon einmal aus Kartoffeln in herzhaft gegessen? Lautet die Antwort nein, dann möchten wir dir wärmstens unser Rezept für gefüllte Kartoffelplätzchen ans Herz legen.

Rezept für gefüllte Kartoffelplätzchen

Hauptbestandteil unserer herzhaften Kartoffelplätzchen mit Füllung sind natürlich Kartoffeln. Für das Rezept benötigst du eine mehligkochende Sorte. Koche die Kartoffeln zunächst inklusive Schale in einem Topf mit Salzwasser. Sind sie gar, gieße das Wasser ab und lasse sie gut ausdampfen und von außen abtrocknen. Pelle sie dann und vermenge sie mit zwei Eigelben, Butterschmalz und Kartoffelstärke. Verknete alles zu einem glatten Teig und forme daraus kleine Plätzchen. Diese stellst du für etwa vier Stunden kalt.

Für unsere Kartoffelplätzchen benötigst du insgesamt neun Eigelbe. Was übrig bleibt, ist das Eiweiß. Das musst du aber nicht in den Müll werfen. Verwerte es zum Beispiel zu einem süßen Dessert wie diese Apfel-Pavlova. Noch mehr Tipps, wie du Eier verwerten kannst, findest du in unserem Leckerwissen-Ratgeber.

Nach der Kühlzeit brätst du die Plätzchen in Pflanzenöl von beiden Seiten goldbraun an. Drücke nach dem Wenden mit dem Boden eines Glases eine Mulde in die Plätzchen. Fülle etwas Crème fraîche hinein, lasse vorsichtig ein Eigelb darauf gleiten und bestreue es mit geriebenem Parmesan. Danach stellst du die (feuerfeste) Pfanne zum Gratinieren für ein paar Minuten in den Backofen. Die gefüllten Kartoffelplätzchen schmecken als herzhafter Snack ebenso wie als Beilage.

Entdecke auch unsere anderen Köstlichkeiten aus Kartoffeln. Wie wäre es mit einem schnellen Kartoffelauflauf mit Frischkäse, für den du nur drei Zutaten brauchst? Ein köstlicher Geheimtipp ist dieser Kartoffelauflauf mit Pfifferlingen. Schnell gemacht und lecker sind diese mit Speck, Paprika sowie Frischkäse gefüllten Ofenkartoffeln, die mit Mozzarella überbacken werden. Guten Appetit!