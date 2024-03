Eier verwerten: 9 Tipps für clevere Resteverwendung

Du kennst das bestimmt auch: Für ein Rezept, gerade jetzt zu Ostern, werden keine ganzen Eier, sondern wahlweise nur Eigelb oder Eiweiß benötigt. Und dann stehst du da, hast in mühevoller Kleinstarbeit die beiden Teile sauber voneinander getrennt und weißt nicht, wohin mit den Resten. Zum Entsorgen zu schade, zum Aufbewahren zu wenig. Hier kommen 9 Tipps, wie Eier verwerten kreativ und lecker gelingen kann!

Eier verwerten: Das kannst du mit Eiweiß und Eigelb machen

Mit den folgenden Tipps kannst du Eiweiß und Eigelb auf clevere Weise verarbeiten, etwas gegen Lebensmittelverschwendung unternehmen und köstliche Gerichte und Leckereien damit zaubern.

Eiweiß verwerten

Baiser

Eine der bekanntesten Methoden, um Eiweiß zu verarbeiten, sind Baiser, auch bekannt als Meringue. Hinter dem französischen Namen verbirgt sich gebackener Eischnee mit Zucker. Sie bilden eine fluffige Haube auf Desserts oder Kuchen – wie bei unserem Zitronenkuchen mit Baiser oder dem Rhabarberkuchen mit Baiser. Mit Lebensmittelfarbe gefärbt, sind sie auch eine süße Leckerei für zwischendurch oder als kleines Geschenk aus der Küche.

Zuckerguss

Schlägst du übrig gebliebenes Eiweiß steif und vermengst es mit Zucker, erhältst du einen dickflüssigen Guss für Plätzchen und Gebäck. Für eine frische Note einen Spitzer Zitrone oder Orange dazugeben; Lebensmittelfarbe macht den Zuckerguss farbig. Damit kannst du tolle Backwerke wie den gigantischen Donut zaubern oder den DDR-Klassiker Selterskuchen.

Eiweiß als Kleber

Mit Eiweiß kannst du wunderbar gefüllte Teigtaschen oder Nudeln verschließen. Dazu einfach die Ränder beider Hälften vor dem Zusammenklappen mit Eiweiß bestreichen, damit sie besser aneinander haften.

Proteinshakes

Aus 1 Eiweiß, 1 Banane und 200 ml Milch lässt sich ganz einfach ein eiweißhaltiger Shake zaubern. Für einen schokoladigen Geschmack sorgt 1 TL Kakaopulver, 150 ml Milch sowie 50 Joghurt für eine dickflüssigere Konsistenz. Für den Shake sollte das Eiweiß sehr frisch sein. Auch in unserem Frühstücksshake und dem Kaffee-Shake kannst du ein Eiweiß unterbringen und den Drinks so mehr Proteine zugeben. Ideal für einen eiweißreichen Start in den Tag!

Rührei

Übrig gebliebenes Eiweiß und auch Eigelb eignen sich wunderbar, um daraus Rührei zu zaubern. Zusammen mit beliebig vielen ganzen Eiern wird daraus die leckere Eierspeise.

Eigelb verwerten

Soßenbinder

Damit zu dünne Soßen, Suppen oder Eintöpfe eine dickere, sämigere Konsistenz erhalten, kannst du für einen natürlichen Soßenbinder ein Eigelb dazugeben und gut verrühren.

Mayonnaise

Für eine schnelle Mayonnaise brauchst du nur wenige Zutaten. Neben 2 Eigelb sind das 500 ml Öl, 2 EL Zitronensaft und 2 TL Senf. Zunächst die Eigelbe mit dem Senf verrühren, das Öl im Anschluss dazugeben. Nach Belieben kannst du anschließend noch mit Zitronensaft, Pfeffer und Salz würzen. Auch hier solltest du nur mit sehr frischen Eiern arbeiten und die fertige Mayo im Kühlschrank aufbewahren. Eine erfrischende Mayo-Variante mit Limette haben wir übrigens auch für dich.

Lemon Curd

Bleiben nach dem Backen viele Eigelbe übrig, lässt sich daraus, zusammen mit Zitrusfrüchten, Butter und Zucker ein leckerer Aufstrich zubereiten. Der aus England bekannte Lemon Curd schmeckt auch als Kuchenfüllung, im Gebäck wie den frittierten Hefeteilchen oder in Desserts wie dem Zitronen-Tiramisu.

Spaghetti Carbonara

Für den herzhaften Abschluss: Im Pastaklassiker Spaghetti Carbonara kommt nur Eigelb zum Einsatz. Wer sich zudem fleischlos ernährt, ersetzt den Speck aus dem Gericht durch Pilze, anderes Gemüse oder gebratenen Tofu.

Jetzt bist du mit unseren Tipps und Tricks hoffentlich gut gerüstet und hast künftig immer ein paar kreative Verwertungsmöglichkeiten für Eier parat. Viel Spaß beim Ausprobieren!