Du wirst es lieben: zarte Lauchblätter mit Hackfleisch-Reisfüllung

Du hast Lauch bisher immer nur in der Suppe oder in der Gemüsepfanne gegessen? Dann ist es Zeit, mal etwas Neues auszuprobieren! Denn Lauch kann noch viel mehr, als du denkst. Wir rücken ihn in unserem Rezept für gefüllte Lauchblätter ins Rampenlicht. Viel Spaß beim Nachkochen!

Rezept für gefüllte Lauchblätter: herzhaftes Päckchen

Lass uns mal über Lauch oder Porree sprechen: Dieses grüne Gemüse, das oft nur still und leise in Suppen oder als Beilage seine Pflicht erfüllt. Dabei verdient es so viel mehr Aufmerksamkeit! Lauch ist nämlich ein echtes Multitalent, das sowohl geschmacklich als auch in der Küche absolut glänzen kann.

Ursprünglich stammt Lauch aus dem Mittelmeerraum und Vorderasien, und er ist richtig alt. Schon die alten Ägypter, Römer und Griechen schworen auf ihn. Für die Römer war Lauch sogar so besonders, dass Kaiser Nero ihn angeblich täglich verzehrte, weil er glaubte, er würde damit seine Stimme verbessern. Heute ist Lauch ein fester Bestandteil der europäischen (und vor allem der französischen!) Küche und findet sich in weltweit unzähligen Rezepten wieder – von Eintöpfen über Quiches bis hin zu herzhaften Füllungen wie in unserem Rezept.

Doch Lauch ist nicht nur lecker, sondern auch richtig gesund. Er gehört zur Familie der Zwiebelgewächse (wie Zwiebeln, Knoblauch oder Schalotten) und bringt deren gesundheitliche Eigenschaften mit – allerdings in einer milderen Form. Hier ein kleiner Überblick: Vor allem Vitamin K, C und Folsäure stecken im Lauch und tun deinem Körper gut. Zudem Kalium und Eisen sorgen für starke Nerven und helfen beim Sauerstofftransport im Blut. Und die leicht scharfen Noten im Lauch stammen von ätherischen Ölen, die gut für deinen Magen-Darm-Trakt sind. Gesund und köstlich!

Noch mehr Wissenswertes zum Gemüse erfährst du in unserer Warenkunde Lauch. Lies jetzt mehr!

Wenn du Lauch bisher nur als dezente Begleitung im Eintopf wahrgenommen hast, wird es Zeit, dass du ihn näher kennenlernst. Sein Geschmack ist unglaublich vielseitig – er hat diese milde, leicht süßliche Zwiebelschärfe, die sich je nach Zubereitung verändert. Gedünstet und gebraten kommt die Süße des Lauchs stärker durch. Gleichzeitig entfaltet er beim Bräunen Röstaromen, die ihn leicht nussig im Aroma machen.

Stell dir also vor: Zarte Lauchblätter umhüllen eine saftige, gut gewürzte Mischung. Beim Reinbeißen entfalten sich die verschiedenen Geschmäcker. Klingt gut? Schmeckt noch besser!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Entdecke noch viele weitere leckere Lauch-Rezepte wie diese hier für eine Lauch-Speck-Quiche. Oder probiere mal Lauch aus der Heißluftfritteuse. Uns unsere Lauch-Pastinaken-Suppe schmeckt auch einfach nur köstlich! Viel Spaß beim Nachkochen!

Gefüllte Lauchblätter Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 100 g Reis z.B. diesen hier 🛒

2 große Lauchstangen

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

100 g Feta

1 EL Olivenöl

350 g Hackfleisch gemischt

1 TL Oregano

1/2 TL Thymian

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Etwas Butter zum Anbraten

Frisches Basilikum zum Garnieren Zubereitung Koche den Reis nach Packungsanleitung in Salzwasser und lass ihn abkühlen.

Schneide den oberen grünen Teil und den Strunk des Lauchs ab. Schneide vorsichtig der Länge nach den Lauch hinunter, sodass du ihn zu einzelnen Blättern auseinander nehmen kannst.

Blanchiere die Lauchblätter für 2 Minuten in kochendem Wasser, schrecke sie kurz in Eiswasser ab und lass sie abtropfen.

Schäle die Zwiebel und den Knoblauch und hacke beides fein. Zerbrösele den Feta.

Erhitze 1 EL Olivenöl in einer Pfanne und brate das Hackfleisch goldbraun und krümelig an. Gib die Zwiebel und den Knoblauch hinzu und brate sie ebenfalls kurz mit. Würze mit Oregano, Thymian, Salz und Pfeffer. Lass alles etwas abkühlen.

Mische das gebratene Hackfleisch mit dem zerbröckelten Feta und dem gekochten Reis zu einer gleichmäßigen Füllung.

Lege jeweils eine Portion der Füllung auf ein Lauchblatt. Klappe den Teil mit der Füllung so um, dass ein Dreieck daraus entsteht. Falte dieses Dreieck wieder nach oben. Wiederhole diesen Vorgang, bis du ein dreieckiges kleines Päckchen hast.

Erhitze etwas Butter in einer großen Pfanne. Brate die gefüllten Lauchblätter von allen Seiten vorsichtig an, bis sie leicht goldbraun sind.

Richte die gefüllten Lauchblätter direkt an und garniere sie mit frischem Basilikum.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.