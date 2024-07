Diese gefüllte Paprika mit Quinoa aus dem Ofen musst du probieren

Gefüllte Paprika sind ein echter Klassiker und lassen sich wunderbar mit gesunden Zutaten wie Quinoa kombinieren. Wir zeigen dir, wie du dieses köstliche und gesunde Gericht ganz einfach selbst zubereiten kannst. Es gibt gefüllte Paprika mit Quinoa!

Alle lieben diese gefüllte Paprika mit Quinoa aus dem Ofen

Paprika ist nicht nur vielseitig in der Küche einsetzbar, sondern auch sehr gesund. Sie ist reich an Vitamin C, Vitamin A und Antioxidantien, die dein Immunsystem stärken und deine Haut gesund halten. Außerdem enthält Paprika wertvolle Ballaststoffe, die gut für die Verdauung sind.

Um gefüllte Paprika mit Quinoa aus dem Ofen zuzubereiten, heize zunächst deinen Backofen auf 180 Grad Ober-/ Unterhitze vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus. Wasche dann den Quinoa gründlich, um Bitterstoffe zu entfernen. Während der Quinoa kocht, würfle eine halbe Schalotte und eine Knoblauchzehe fein. Dünste beides kurz mit Olivenöl in einer Pfanne an. Würfle die Tomate fein und gib sie zusammen mit Kidneybohnen und Mais in die Pfanne. Brate alles kurz mit an und rühre dann einen Esslöffel Tomatenmark unter. Füge einen Teelöffel Paprika edelsüß hinzu und salze und pfeffere die Mischung nach Geschmack.

Halbiere und entkerne zwei große Paprikaschoten. Fülle die Paprikahälften mit der Mischung aus Quinoa und Gemüse und lege sie auf das Backblech. Backe die gefüllten Paprikaschoten im vorgeheizten Ofen. Nimm die Paprikaschoten heraus und serviere sie mit frischer Petersilie. Wenn du möchtest, kannst du die Paprika noch mit Käse überbacken.

Diese gefüllten Paprika sind nicht nur ein Augen-, sondern auch ein Gaumenschmaus. Sie sind ideal für ein gesundes Abendessen und lassen sich gut vorbereiten. Probiere dieses Rezept aus und genieße die gesunde Vielfalt auf deinem Teller.

Du hast noch mehr Lust auf leckere Gerichte mit Paprika? Probiere diese schnelle Paprika-Pasta: Dieses Gericht steht in 15 Minuten auf dem Tisch. Dieser Paprika-Kartoffel-Topf ist der ultimative Alltagsretter. Und wer noch nicht genug hat: Hier sind sieben Rezepte mit Paprika, die absolut alltagstauglich sind.