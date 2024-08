Gefüllte Pfirsiche: Gönn dir eine extra Portion Obst zum Frühstück

Du suchst nach einem leichten Frühstück, das sich schnell zubereiten lässt, ordentlich Vitamine liefert und natürlich satt macht? Das hast du mit unserem Rezept für gefüllte Pfirsiche soeben gefunden. Wir zeigen dir, wie es geht.

Einfaches Rezept für gefüllte Pfirsiche

Hast du schon einmal gefüllte Pfirsiche zum Frühstück gegessen? Wenn nicht, dann hole das unbedingt nach, denn diese Kreation bringt fruchtige Frische und gesunde Vitamine auf den Tisch.

Für die gefüllten Pfirsiche benötigst du neben frischen Pfirsichen noch Haferflocken, Honig, etwas braunen Zucker, Zimt, Mandeln, neutrales Öl und Zitronensaft.

Wasche und halbiere zuerst die Pfirsiche und entferne den Stein. Dann schneidest du das Loch mit einem Messer auf eine Größe von ca. drei Zentimetern. In dieses füllst du eine Mischung aus Haferflocken, Zucker, Mandeln, Zimt und Öl. Danach backst du die Pfirsichhälften für 30 Minuten in einer Auflaufform, in die du etwas Wasser mit Zitronensaft gibst. Sind die Pfirsiche gar, träufelst du noch flüssigen Honig darüber und serviere sie mit Naturjoghurt oder etwas Quark. Das verleiht der Frühstückskreation eine zusätzliche frische Note und macht dich durch Eiweiß ordentlich satt für einen guten Start in den Tag.

Übrigens, die gefüllten Pfirsiche schmecken nicht nur zum Frühstück. Serviere sie auch mal als Dessert oder süße Nascherei am Nachmittag. Dann schmeckt zum Beispiel eine Kugel Vanilleeis statt Joghurt dazu.

Noch mehr Frühstücksideen mit Obst kannst du bei Leckerschmecker entdecken. Eine Smoothie-Bowl mit Haferflocken und Himbeeren zum Beispiel ist ein gesunder Sattmacher. Diese Frühstückspizza mit Früchten und Frischkäse kannst du ohne schlechtes Gewissen genießen. Ebenfalls lecker: ein süßes Früchtebrot wie dieser einfache Birnenkuchen, den du pur oder mit einem Fruchtaufstrich oder Nussmus genießen kannst.