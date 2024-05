Selbstgemachte Pizza schmeckt sicher allen von uns besser als Pizza vom Lieferanten oder aus der Tiefkühltruhe. Um ein bisschen Abwechslung auf deinen Pizza-Speiseplan zu bringen, solltest du dir nun folgenden gefüllten Pizzazopf anschauen. Das perfekte Rezept mit Pizzateig und Tomatensalsa für einen Abend unter Freunden. Ihr werdet es lieben!

Gefüllter Pizzazopf mit Tomatensalsa: so lecker!

Na, schaust du dir heute den ESC an? Wenn ja, alleine oder in der Gruppe? Falls zweiteres zutrifft, überrasche deine Gäste doch mit einem leckeren gefüllten Pizzazopf mit Tomatensalsa. Der macht nicht nur optisch richtig was her, er schmeckt auch noch himmlisch!

Das Gebäck überzeugt mit dreierlei leckeren Füllungen: Die Basis ist immer gerösteter Knoblauch und Butter, aber die Zusätze, mmh! Peperonisalami, Mozzarella und Basilikum und Tomatenscheiben vereinen sich durch ein raffiniertes Flechtwerk zu einer wahren Pizza-Kunstform.

Dieser Pizzazopf schmeckt nicht nur unwiderstehlich gut, er macht das Abendessen auch zu einem unvergesslichen Erlebnis. Lade deine liebsten Freunde ein und serviere ihnen diesen supercoolen gefüllten Pizzazopf mit Tomatensalsa. Gesellig beisammensitzend könnt ihr die köstlich gefüllten Stüke abzupfen und in die fruchtige Soße tunken. Das wird ein toller Abend!

Suchst du nach weiteren leckeren Snacks zum Teilen? Dann probiere unsere frittierte Zwiebelblume oder würzige Käseplätzchen. Dazu schmeckt ein deftiger Gorgonzola-Walnuss-Dip.