Möchtest du deinen Speiseplan mit schmackhaften, nährstoffreichen und bunten Speisen bereichern? Dann lass dir unsere fantastischen Rezepte für gefülltes Gemüse nicht entgehen! Die beiden geniale Rezepte für Zucchini-Päckchen und gefüllte Auberginen sind nicht nur unglaublich lecker, sondern stecken auch voller gesunder Zutaten.

Zwei Rezepte für gefülltes Gemüse

Zucchini und Auberginen sind zwei großartige Gemüsesorten, mit denen man so viel anstellen kann. Das hört sich zuerst vielleicht ein bisschen langweilig an, aber du weißt – langweilig kennen wir nicht!

Gefülltes Gemüse wird seit Jahrhunderten in vielen Kulturen und Ländern zubereitet. In der türkischen Küche sind gefüllte Paprikaschoten sehr beliebt, in der italienischen Küche werden Zucchini lecker gefüllt. In der arabischen Küche werden oft Auberginen, Paprika, Tomaten und Zucchini mit einer Mischung aus Fleisch, Reis, Kräutern und Gewürzen gefüllt und in einer Tomatensoße geschmort.

Gefülltes Gemüse ist eine großartige Möglichkeit, um viele gesunde Nährstoffe in die Ernährung zu integrieren und den Speiseplan zu erweitern. Darüber hinaus lassen sich die verschiedenen Gemüsesorten auf unterschiedliche Art und Weise füllen. Ob mit Reis, Quinoa, Fleisch oder Käse – gefülltes Gemüse ist immer ein wahrer Genuss!

Also – worauf wartest du noch? Probiere unsere Rezepte für gefülltes Gemüse aus und tauche in die Welt der gesunden und köstlichen Küche ein! Lass dich von den verschiedenen Füllungen inspirieren und kreiere deine eigenen Meisterwerke. Du wirst es nicht bereuen!

1 Zucchini

5 TL Pesto rosso

5 Mini-Mozzarellas

10 Schnittlauchhalme Für den Tempurateig: 120 ml eiskaltes Wasser

1 Ei

100 g Weizenmehl

100 g Speisestärke z.B. Maisstärke

1/2 TL Salz Zubereitung 1.1 Schäle die Zucchini mit einem Sparschäler längs in feine Scheiben. Lege dann zwei Zucchinistreifen kreuzweise übereinander.

1.2 Gib in die Mitte einen Klecks Pesto rosso und eine Mini-Mozzarella-Kugel.

1.3 Klappe die Zucchinischeiben zusammen, sodass ein Päckchen entsteht. Verschnüre dieses Päckchen mit Schnittlauch. Stelle auf diese Weise weitere Päckchen her.

1.4 Verrühre Mehl mit Ei, Maisstärke, Wasser und Salz. Wende die Zucchini-Päckchen im Teig und backe sie dann in heißem Fett aus.

2. Auberginenspieße mit Hackfleisch
Portionen 2 Stück
Kochutensilien 2 Holzspieße
Zutaten 1x 2x 3x
1 Aubergine

300 g Hackfleisch

1 Zwiebel

1 Ei

2 Knoblauchzehen

1 EL Paniermehl

Salz und Pfeffer

Paprikapulver

Thymian

500 ml Tomatensoße

150 g Tomatenwürfel

3 grüne Spitzpaprikas

geriebener Käse Zubereitung 2.1 Schneide die Aubergine in 4 cm breite Stücke. Lege diese Stücke mit der Schnittkante zwischen zwei Messer auf ein Brett. Schneide die Auberginenstücke 4-mal bis zu den Messern ein, schneide sie nicht durch!

2.2 Drehe die Aubergine dann um und schneide sie immer genau zwischen den bereits vorhandenen Einschnitten 4-mal ein. Lege die Aubergine danach kurz in Salzwasser ein.

2.3 Vermische Hackfleisch mit Zwiebel, Ei, Paprikapulver, Paniermehl, Thymian und Knoblauch. Ziehe die Aubergine vorsichtig auseinander und befülle die Spalten von beiden Seiten mit dem Hackfleisch.

2.4 Stich je einen Spieß durch die gefüllten Auberginenstücke und brate sie in Öl an.

2.5 Lege die Spieße in eine Auflaufform und gib Tomatensoße hinzu. Verteile außerdem kleingeschnittene Tomate auf den Spießen und lege drei Spitzpaprikas mit in die Auflaufform. Bestreue die Spieße noch mit Käse und schiebe die Auflaufform bei 180 °C Umluft für 20 Minuten in den Ofen.

