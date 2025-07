Datteln grillen? Unbedingt! Vor allem mit dieser Rezeptidee

Grillkäse und -gemüse, Würstchen oder Steak: Was landet bei dir auf dem Grill? Oftmals greift man immer wieder zum selben Grillgut. Versteh mich nicht falsch, es schmeckt ja auch wahnsinnig gut! Dennoch kann man auch hier mal über seinen Grilltellerrand hinausblicken. Darum gibt es bei uns heute gegrillte Dattel-Feta-Spieße. Neugierig? Hier ist das Rezept!

Rezept für gegrillte Dattel-Feta-Spieße

Datteln stehen bei mir nicht allzu häufig auf dem Speiseplan. Das ist auch einer der Gründe, warum ich nicht wirklich viel über sie wusste – bis ich dieses Rezept schrieb und mich mal etwas näher mit dem Steinobst beschäftigte.

Ursprünglich kommen sie aus dem Nahen Osten und Nordafrika, wo die Dattelpalmen seit Jahrtausenden wachsen. Heute werden sie auch in Regionen wie Kalifornien, Mexiko und sogar Australien angebaut. In der Fachwelt heißen sie übrigens „Brot der Wüste“, weil sie früher in trockenen Gegenden eine energiereiche Nahrungsquelle waren.

Die kleinen Leckerbissen hängen in beeindruckend großen Trauben an bis zu 30 Meter hohen Dattelpalmen. Die Früchte reifen langsam, brauchen warmes, sonniges Wetter und werden in verschiedenen Stadien des Wachstums geerntet – von knackig unreifen bis hin zu voll durchgereiften, super saftigen Datteln, die wir hier bei uns lieben.

Vor allem beim Grillen kommt ihr besonderer Geschmack richtig gut zur Geltung. Denn durch die Hitze karamellisiert ihr natürlicher Zucker. Das sorgt dafür, dass sie eine rauchige Note und ein noch intensiveres Aroma bekommt. Kombiniert mit Zutaten wie Feta oder Pistazien entsteht ein süß-salzig-nussiger Mix, den du so noch nicht gegessen hast.

Du liebst Gegrilltes, bist aber bisher selbst nicht ganz so oft hinterm Grill zu finden gewesen? Wenn du dich nun also fragst, in welcher Reihenfolge das Grillgut auf den Grill sollte, helfen wir dir gerne aus. Erfahre mehr in unserem Leckerwissen-Artikel!

Um dein orientalisch inspiriertes Grillmenü perfekt zu machen, haben wir auch noch ein paar weitere Ideen für dich, was du zu den gegrillten Dattel-Feta-Spießen servieren kannst.

Ein klassischer Minze-Joghurt-Dip, Hummus oder Baba Ganoush sind immer eine gute Idee. Vor allem die Kombination aus frischer Minze und den Zitrusaromen passt hervorragend zu den süß-salzigen Spießen. Noch ein wenig Fladenbrot dazu – lecker!

Auch Taboulé, ein orientalischer Salat aus Bulgur, frischen Kräutern, Tomaten und Zitrone macht sich gut bei diesem Buffet. Oder du servierst einen bunten Blattsalat mit Granatapfelkernen, Walnüssen und einem simplen Dressing. Hungrig geworden? Dann ran an den Grill!

Gegrillte Dattel-Feta-Spieße Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (online erhältlich, z.B. hier 🛒 8 Grillspieße Zutaten 1x 2x 3x 150 g Feta

1 Bio-Zitrone Abrieb und Saft

16 Datteln entsteint, online erhältlich, z.B. hier 🛒

1 EL Olivenöl

1 Prise Kreuzkümmel

2 EL gehackte Pistazien

Fleur de Sel nach Geschmack, z.B. dieses hier 🛒 Zubereitung Schneide den Feta in Würfel. Sie sollten von der Größe her als Füllung in die Datteln passen.

Wasche die Zitrone heiß ab. Reibe ihre Schale ab und presse ihren Saft aus.

Füll die Datteln mit Feta und spieße sie anschließend auf die Grillspieße.

Mische Olivenöl, Zitronensaft, Zitronenabrieb, Kreuzkümmel und gehackte Pistazien in einer Schüssel.

Bestreiche die Spieße mit der Mischung und lass sie etwa 10 Minuten ziehen.

Grill die Spieße, bis der Feta leicht gebräunt ist und die Datteln karamellisiert sind.

Entferne die gefüllten Datteln von den Spießen. Serviere sie auf Tellern und gib etwas von der restlichen Marinade darüber. Schmecke nach Geschmack mit Fleur de Sel ab.

