Gegrillte Sardinen mit Knoblauch und Zitrone: mediterranes Grillflair

Gegrillte Sardinen bringen mediterranes Sommerflair in deinen Grillabend. Die kleinen Fische kommen vor allem im Mittelmeer vor und werden deshalb traditionell in Südeuropa verspeist. Sicher sind dir die knusprig-aromatischen Mini-Fische in der ein oder anderen Tapasbar schonmal begegnet. Mit unserem Rezept kannst du das Urlaubsgefühl kulinarisch wieder aufleben zu lassen!

Gegrillte Sardinen: Strandfeeling am heimischen Grill

Die kleinen Sardinen sind reich an Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D und Calcium. Aber vor allem schmecken sie unglaublich gut! Herrlich salzig, knusprig und aromatisch bringen gegrillte Sardinen eine frische Meeresbrise auf den Grillteller. Selbst Fischmuffel werden hier zugreifen. Wusstest du, dass Sardinen teilweise mithilfe der „Lichtfischerei“ gefangen werden?

Diese alte Fangmethode wird von traditionellen Fischern angewandt. Dazu fahren hell erleuchtete Boote nachts aufs Meer. Die Fische werden von dem Licht an die Oberfläche gelockt, weil sie ihre Beute wie Mikroorganismen besser sehen können. Und so werden sie selbst zur Beute. In Südspanien werden die kleinen Fische traditionell auf einen Stock gespießt, Espetos genannt, und in den Sand am Strand gesteckt, direkt neben einem Lagerfeuer. Frischer kann man gegrillte Sardinen wohl kaum essen!

Hierzulande kannst du gegrillte Sardinen auch mit Tiefkühlware zubereiten, aber am besten kaufst du frischen Fisch. Kleine Sardinen musst du nicht ausnehmen, denn die Organe ziehen sich durch die Zubereitung mit Hitze in Richtung des Kopfes zusammen. Den Kopf isst du nicht mit, die Gräten aber schon, denn sie sind sehr klein. Bei größeren Exemplaren musst du den Fisch allerdings ausnehmen. Dazu schneidest du sie der Länge nach auf und entfernst die Innereien.

Mehr Grillgenuss mit Fisch bietet dir unser gegrillter Lachs-Zopf im selbst gebackenem Brot. Eine würzige Soße, die zu fast jedem Grillgericht passt, ist Chimichurri. Darin kannst du zum Beispiel Fisch marinieren, bevor du ihn grillst! Für die Dorade aus dem Backofen bleibt der Grill zwar aus, aber Zitrone, Olivenöl und Kräuter sorgen für mediterrane Aromen.