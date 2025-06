Unwiderstehlich lecker: gegrilltes Erdbeer-Käse-Sandwich

Ich muss es gestehen: Ich bin ein wenig verrückt nach gegrillten Sandwiches. Dabei reicht mir die klassische Variante schon lange nicht mehr. Stattdessen bin ich stets auf der Suche nach neuen Kreationen und Geschmacksvarianten. Wie gut, dass gerade die Erdbeeren Saison haben. Zusammen mit Balsamicocreme und Mozzarella kannst du die zu einem gegrillten Erdbeer-Käse-Sandwich verarbeiten, das sich garantiert genauso begeistern wird wie mich.

Passt perfekt in die Erdbeersaison: dieses gegrillte Erdbeer-Käse-Sandwich

Das Grilled-Cheese-Sandwich ist ein echter Klassiker der amerikanischen Küche. Auch bei uns ist der Snack ein Dauerbrenner auf den Speisenkarten zahlreicher Cafés. Mittlerweile gibt es das Sandwich in unzähligen verschiedenen Varianten, aber mit Erdbeeren hast du es bestimmt noch nie probiert. Wenn du hier den Kopf schüttelst, dann empfehle ich dir, es dringend nachzuholen, denn die süßen, fruchtigen Beeren passen geschmacklich hervorragend zu geschmolzenem Mozzarella und Balsamico.

Ein Merkmal des Grilled Cheese Sandwiches ist, dass es aus nur wenigen Zutaten besteht, sodass die Aromen der einzelnen Komponenten besonders gut zur Geltung kommen.

Für die Variante mit Erdbeeren brauchst du lediglich sechs Zutaten: ein gutes Brot (etwa Toast oder ein Sauerteigbrot), etwas Butter, ein paar frische Erdbeeren, eine Mozzarellakugel sowie eine Balsamicocreme und schwarzen Pfeffer. Ist alles beisammen, ist die Zubereitung ein Kinderspiel.

Zuerst zupfst du den Mozzarella in Streifen, wäschst die Erdbeeren und schneidest du Grün ab. Dann bestreichst du jede Scheibe Brot von nur einer Seite jeweils mit Butter. Belege zwei der Sandwichscheiben auf der ungebutterten Seite mit Mozzarella und den Erdbeeren, die du zuvor in Stücke geschnitten hast. Träufle Balsamico darüber und würze den Belag mit etwas schwarzem Pfeffer. Lege die verbliebene Scheibe Brot mit der gebutterten Seite nach außen obendrauf und brate das Sandwich in einer heißen von beiden Seiten an, bis das Brot knusprig und der Käse zerlaufen ist. Dann nur noch einmal in der Mitte durchschneiden und fertig ist die sommerliche Variante des gegrillten Erdbeer-Käse-Sandwich.

