Gelbe Erbsensuppe: schwedischer Klassiker für kalte Herbsttage

Erbensuppe ist ein unumstrittener Favorit in unserer Redaktion. Je sämiger, desto besser. Ob aus grünen oder gelben Hülsenfrüchten, da machen wir keinen großen Unterschied. Fest steht jedoch, dass diese gelbe Erbsensuppe alles hat, was man an einem kalten Herbsttag gebrauchen kann. Sie ist deftig und dennoch leicht süßlich, sämig und wärmt von innen. Noch dazu ist die Zubereitung wirklich einfach und aufwendige Zutaten brauchst du auch nicht. Lass uns also direkt loslegen!

Gelbe Erbsensuppe wie in Schweden

Das erste Mal in den Genuss gelber Erbsensuppe kam ich bei einem Auslandssemester in Stockholm. Auf meiner morgendlichen Busfahrt zur Arbeit wurden auf einem kleinen Bildschirm an der Decke des Busses Nachrichten und Rezeptvideos ausgespielt. Eines dieser Videos war das für diese Suppe. Ich machte ein Foto und übersetzte es mit meinen rudimentären Schwedischkenntnissen ins Deutsche. Das Ergebnis war genau das richtige für den kalten Novembertag, an dem ich sie zubereitete.

Nun haben wir erst Oktober, aber das macht ja nichts. Gelbe Erbsensuppe – auf Schwedisch übrigens Ärtsoppa – könnten wir in der Redaktion fast jeden Tag essen. Ob mit oder ohne Fleisch, da gehen die Meinungen auseinander. Gut, dass du das selbst entscheiden kannst! Füge nach Belieben Speck hinzu, wenn dir der Sinn danach steht.

Gelbe Erbsen findest du in so gut wie jedem Supermarkt, sie sind günstig und das ganze Jahr über zu bekommen. Hier musst du allerdings etwas Zeit einplanen, denn sie sollten vor der Zubereitung der Suppe mindestens 12 Stunden einweichen. Danach gießt du das Wasser ab und kannst sie weiterverarbeiten. Die fertige Suppe isst man in Schweden klassisch mit Pfannkuchen und Preiselbeermarmelade. Falls etwas übrigbleibt, ist das umso besser: Gelbe Erbsensuppe ist eines der Gerichte, die gut durchgezogen einfach nur besser schmecken.

Lust auf mehr schwedische Gerichte? Wir haen noch ein Rezept für Pytt i Panna für dich, eine Kartoffelpfanne oder leckeren Pizzasalat, der mit Pizza eigentlich nicht viel am Hut hat. Auch für die Naschkatzen ist etwas dabei – schwedische Zimtschnecken Kanelbullar. Lass es dir schmecken!