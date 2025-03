Bunte Gemüse-Rösti sorgen für gute Laune

Kartoffelrösti kennen wir alle, aber hast du schon mal von Gemüse-Rösti gehört? Die leckeren Puffer aus der Pfanne sind einfach gemacht und schmecken hervorragend. Außen knusprig, innen saftig-weich und noch dazu voll von leckeren Gemüsesorten, die das Rezept herrliche wandelbar machen. Leg direkt los!

So einfach machst du Gemüse-Rösti

Hast du auch manchmal einige Gemüsereste in deinem Kühlschrank, für die du keine Verwendung hast? Eine halbe Karotte, ein Stück Zucchini, einen Brokkoli-Strunk… Wohin nur damit? Ganz einfach: in die Masse für Gemüse-Rösti! Die sind perfekt, um auch die schrumpeligsten Reste aus deinem Kühlschrank so lecker zu verarbeiten, dass du ihnen regelrecht neues Leben einhauchst.

Die Zubereitung ist sehr einfach und bei jeder Art von Gemüse dieselbe: Raspele deine Zutaten grob und knete sie mit etwas Salz durch. Lass die dann über einem Sieb abtropfen und drücke die Flüssigkeit gut aus. Dieser Schritt ist sehr wichtig, damit die Gemüse-Rösti außen knusprig werden können.

Bei original Schweizer Rösti brauchst du weder Mehl noch Eier hinzuzugeben, da sie aufgrund der Kartoffeln ausreichend Bindung haben. In diesem Fall jedoch mischen wir etwas Mehl unter das geraspelte Gemüse. Du kannst auch ein Ei hinzufügen, aber das musst du nicht.

Würze die Gemüsemasse nun mit Salz, Pfeffer und getrockneten Kräutern und forme sie zu kleinen Fladen. Erhitze Öl in einer Pfanne 🛒 und backe die Puffer darin aus, bis sie goldbraun und knusprig sind. Tropfe sie anschließend auf Küchenpapier ab und serviere sie direkt, noch heiß und mit wunderbarer Kruste.

Besonders gut schmecken Gemüse-Rösti, wenn du einen passenden Dip dazu stellst. Ein Quark-Kräuter-Dip oder eine mit etwas Joghurt aufgeschlagene Knoblauch-Mayonnaise machen das Gericht noch spannender. Magst du es ein wenig schärfer, reiche eine Chili-Soße dazu. Auch mit geräuchertem Lachs oder einem frischen Salat lassen sich die knusprigen Rösti wunderbar kombinieren. So sind sie perfekt als Mittagessen an einem Wochenende oder als leichtes Abendessen geeignet.

Wusstest du, dass du Rösti fettsparend in der Heißluftfritteuse zubereiten kannst? Das klappt wirklich, also probiere es direkt aus! Lecker sind auch ein Rösti-Auflauf oder dieser Rösti-Burger mit Pilzragout.

Gemüse-Rösti Nele 4.20 ( 25 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Süßkartoffeln

2 Möhren

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 Zucchini

Salz

3 EL Mehl

2 EL gehackte Kräuter z.B. Petersilie

Pfeffer

neutrales Pflanzenöl zum Braten Zubereitung Schäle Süßkartoffeln, Möhren, Zwiebel und Knoblauch. Wasche die Zucchini. Reibe das gesamte Gemüse bis auf den Knoblauch grob und gib es in ein Sieb. Bestreue es mit etwas Salz, knete es gut durch und drücke es aus. Hacke den Knoblauch fein.

Vermische das ausgedrückte Gemüse mit dem Mehl, dem Knoblauch und den Kräutern. Würze mit Salz und Pfeffer.

Erhitze etwas Öl in einer großen Pfanne. Forme kleine Rösti aus der Gemüsemasse und brate sie bei mittlerer Hitze ca. 4–5 Minuten pro Seite, bis sie goldbraun und knusprig sind. Lass sie kurz auf Küchenpapier abtropfen. Notizen Du kannst das Gemüse variieren, wie du magst. Verwende zum Beispiel Kartoffeln, Fenchel oder auch Weißkohl, wenn du welchen da hast.

