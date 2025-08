Dieser Gemüsekuchen mit Zucchini ist Ofenglück pur

Putze die Champignons und schneide sie in Scheiben.

Schäle Zwiebel und Knoblauch und hacke beides fein. Dünste beides danach in 2 EL Öl an. Gib das restliche Gemüse dazu und brate alles für 5-7 Minuten an. Würze mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft und Chili ab.