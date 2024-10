Dieses Frühstück begeistert Gemüse-Fans

Je deftiger, desto besser – diese Meinung vertrete ich, was Frühstück angeht, häufiger mal. Schließlich muss es nicht immer süß sein, um lecker zu schmecken. Der beste Beweis dafür sind diese Gemüsepfannkuchen. Diese sind knusprig, saftig und versorgen dich schon morgens mit den Nährstoffen, die du brauchst!

So machst du Gemüsepfannkuchen

Dieses Rezept für Gemüsepfannkuchen stammt ursprünglich aus Südkorea. Dort heißt es Yapchaejeon oder schlicht Jeon und wird zu jeder Tageszeit gern verspeist. Es handelt sich um Gemüsepfannkuchen, die zu einem Großteil aus klein geschnittenem Gemüse bestehen, das von einem dünnen Pfannkuchenteig zusammengehalten wird. Durch das Ausbacken bekommt das Gericht dann eine knusprige Kruste, während das Innere saftig bleibt.

Gemüsepfannkuchen punkten nicht nur durch ihren Geschmack, sondern auch durch ihre gesunden Inhaltsstoffe. Natürlich variieren diese, je nach Gemüsesorte, die du verwendest. Ich mag am liebsten Möhren, Frühlingszwiebeln und Zucchini. Genauso gut funktionieren aber Champignons, Gemüsezwiebeln oder auch Rettich. All diese Zutaten stecken voller Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe – Gutes, was du zum Start in den Tag gut gebrauchen kannst.

Durch einen einfachen Trick werden deine Gemüsepfannkuchen besonders knusprig: Verwende für den Teig eiskaltes Wasser. Ist der Teig nämlich kalt, wenn er in die heiße Pfanne gegeben wird, bildet sich schneller eine Kruste.

Du kannst deine Gemüsepfannkuchen pur genießen oder nach koreanischer Art mit weiteren kleinen Beilagen, Banchan genannt, servieren. Kimchi, Reis und andere leckere Beilagengerichte bieten sich hierfür an. Die schmecken auch schon morgens hervorragend und sind eine schöne Abwechslung zu Käsebrot oder Haferbrei.

