Gestürzte Obstpfannkuchen: süßes Frühstück mit wenig Aufwand

Du hast Lust auf ein einfaches Frühstück, das dennoch gute Laune bereitet? Dann sind gestürzte Obstpfannkuchen genau das Richtige für dich. Sie verwöhnen dich mit einer hervorragenden Kombination aus zarten Pfannkuchen und karamellisiertem Obst. Was will man mehr? Perfekt als süßes Frühstück oder auch Dessert.

Einfaches Rezept für gestürzte Obstpfannkuchen

Gestürzte Obstpfannkuchen erinnern mich immer an meine Kindheit. Mein Vater bereitete meinem Bruder und mir oft Apfelpfannkuchen mit Zimt zu. Dafür briet er die Äpfel in einer Pfanne mit etwas Zucker an, goss den Pfannkuchenteig darauf und stürzte sie am Ende auf einen Teller. Bis heute weiß ich ganz genau, wie glücklich mich dieses schnelle Gericht immer machte, auch wenn ich heutzutage nicht mehr so gern Süßes frühstücke.

Doch nicht nur mit Äpfeln schmecken gestürzte Obstpfannkuchen, sie können mit allerhand köstlichem Obst zubereitet werden. Die restlichen Zutaten sind sehr einfach und mit ziemlicher Sicherheit hast du sie bereits zu Hause: Du brauchst Mehl, Eier, Milch, Zucker und ein wenig Butter. Verrühre alle Zutaten bis auf die Butter zu einem glatten Teig und stelle diesen kurz beiseite, während du das Obst vorbereitest.

Schneide Birnen, Äpfel oder Bananen in dünne Scheiben. Erhitze dann eine Pfanne, zu der du einen passenden Deckel besitzt 🛒 und gib ein wenig Butter und Zucker hinein, um eine Karamellschicht zu erzeugen. Sobald der Zucker schmilzt und goldbraun wird, verteilst du die Obstscheiben darauf. Das sorgt später beim Stürzen für einen herrlichen Wow-Effekt. Gieße den Teig über das Obst und bedecke die Pfanne mit einem Deckel. So wird der Pfannkuchen herrlich fluffig. Stürze ihn, wenn er durchgebacken ist, auf einen Teller und bestreue ihn mit Zimt und Zucker. Auch ein Klecks Sahne macht den gestürzten Obstpfannkuchen perfekt. Er schmeckt zum Frühstück, ist aber ebenso gut als schnelles Dessert geeignet.

Pfannkuchen sind immer eine gute Idee. Bereite auch gefüllte Bratapfel-Pfannkuchen zu oder nasche Kondensmilch-Pfannkuchen. Auch diese Hüttenkäse-Pancakes sind eine tolle Idee.

Gestürzte Obstpfannkuchen Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Eier

250 ml Milch

2 1/2 EL Zucker

1 Prise Salz

4 Äpfel oder anderes Obst

200 g Mehl

1 EL Butter

1 TL Zimt

Puderzucker zum Bestäuben Zubereitung Verquirle die Eier mit Milch, 2 EL Zucker und Salz in einer Schüssel. Rühre das Mehl langsam unter, bis ein glatter Teig entsteht. Stelle den Teig kurz beiseite.

Schäle die Äpfel, entkerne sie und schneide sie in dünne Spalten.

Erhitze Butter und etwas Zucker in einer Pfanne und verteile die Apfelspalten gleichmäßig darin. Bestreue sie mit Zimt.

Gieße den Teig über die Äpfel und decke die Pfanne mit dem Deckel ab. Lass den Pfannkuchen bei mittlerer Hitze etwa 10 Minuten garen, bis er durchgebacken ist.

Stürze den Pfannkuchen auf einen Teller und bestäube ihn mit Puderzucker.

