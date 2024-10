Wir feiern den Herbst mit einem Gin-Tonic mit Birne

Der Herbst ist einfach meine Lieblingsjahreszeit. Das liegt nicht nur am bunten Herbstlaub, sondern auch an den vielfältigen Aromen, die diese Jahreszeit zu bieten hat. Feiern wir das und stoßen mit einem Gin-Tonic mit Birne darauf an.

Herbstlicher Cocktail: Gin-Tonic mit Birne

Mit unserem Gin-Tonic mit Birne zelebrieren wir aber nicht nur den Herbst. Heute gibt es noch einen weiteren Grund zum Feiern: den internationalen Gin-Tonic-Tag. Gefeiert wird dieser Tag seit 2010. Ins Leben gerufen wurde er zu Ehren von Mary Edith Keyburn. Sie liebte den Wacholderschnaps und trank gern mal den einen oder anderen Gin-Tonic. Die Legende besagt, dass sie am Tag ihres Todes nicht auf ihren Lieblingsdrink verzichten wollte und man ihr den Gin einfach in einer Wasserflasche getarnt ins Krankenhaus schmuggelte, wo sie ihn stilvoll aus einer Teetasse genoss. Seitdem wird jedes Jahr am 19. Oktober an die Gin-Liebhaberin gedacht.

Der Vorteil eines Gins: Er ist unglaublich vielseitig. Aus ihm lassen sich für jede Jahreszeit passend, die richtigen Drinks zaubern. Im Herbst verfeinern wir ihn mit fruchtig-süßen Birnen und Zimt. Kombiniert mit dem würzig-herben Geschmack des Gins wird daraus ein leckeres Getränk, das aromatisch perfekt in den Herbst passt.

Gin kannst du übrigens auch selber machen. Entdecke unser Rezept für selbst gemachten Gin. Auch zum Backen wie für diesen Gin-Tonic-Kuchen ist die Spirituose geeignet.

Übrigens: Auch Queen Elizabeth II soll ein großer Fan von Gin gewesen sein. Wenn das kein guter Grund ist, sich schnell einen Gin-Tonic mit Birne zu mixen. Chin chin!

Der Kürbis ist im Herbst nicht wegzudenken. Wie wäre es, aus dem Gemüse mal einen Cocktail zuzubereiten? Genieße einen Kürbis-Martini oder probiere einen Kürbis-Sangria. Der Autumn Sweater ist ein Cocktail, der dich von innen wärmt und mit Angostura-Bitter zubereitet wird.