Überbackene Gnocchi mit Tomatensoße und Mozzarella: Gnocchi alla sorrentina

Leckerer Auflauf in 40 Minuten? Kommt sofort: Folge einfach unserem Rezept für überbackene Gnocchi mit Tomatensoße und Mozzarella und du hast in weniger als einer Dreiviertelstunde ein leckeres Abendessen gezaubert. Das schafft man sogar, wenn der Tag lang und anstrengend gewesen ist. Also: Los geht’s!

Rezept für überbackene Gnocchi mit Tomatensoße und Mozzarella

Gnocchi sind wirklich vielfältig und für viele Hungrige eine schnelle Möglichkeit, den knurrenden Magen zu besänftigen. Denn dank Fertigware aus dem Kühlregal im Supermarkt kann man mit den kleinen Kartoffelklößen schnell und unkompliziert leckere Gerichte zaubern. Unsere überbackenen Gnocchi mit Tomatensoße und Mozzarella, als gnocchi alla sorrentina bekannt, sind eines davon.

Die Zutatenliste ist überschaubar und kurz. Der Einkauf ist also fast noch schneller erledigt als die Zubereitung. Deine Arbeit hält sich sowieso in Grenzen, denn sie beläuft sich auf maximal 15 Minuten. Danach übernimmt der Ofen.

Koche die Gnocchi zunächst kurz in Salzwasser vor und gieße sie ab. Schäle anschließend eine Zwiebel und zwei Knoblauchzehen und hacke sie fein. Sie werden danach in Öl angeschwitzt. Zusammen mit Tomatenmark, passierten Tomaten aus der Dose und etwas Basilikum wird daraus eine fruchtige Soße für den Blitzauflauf.

Sind alle Vorbereitungen erledigt, kommen zunächst die Gnocchi in eine Auflaufform. Gieße dann die Soße darüber und verteile darauf Mozzarella, den du zuvor in Scheiben geschnitten hast. Alles zusammen wandert nun in den Ofen, und zwar maximal 25 Minuten. Ganz langsam breitet sich jetzt ein verführerischer Duft in deiner Küche aus. Da kommen alle Mitessenden gern an den Tisch! Wir wünschen guten Appetit!

Übrigens: Kennst du schon unser Rezept für Ofen-Makkaroni alla Mamma? Ein echter Leckerbissen mit italienischem Charme. Wir lieben aber auch Gnocchi alla Romana, die wir der römischen Küche zu verdanken haben. Dieser Gnocchi-Auflauf mit Spinat und Gorgonzola hat es uns ebenfalls angetan.