Gnocchi-Caprese-Salat: die perfekte Kombination aus zwei italienischen Klassikern

Koche die Gnocchi nach Packungsangabe in Salzwasser.

Wasche die Zucchini und schneide sie in ca. 1 cm dicke Scheiben und teile diese noch einmal in der Mitte. Wasche und halbiere die Kirschtomaten ebenfalls. Gieße das Wasser der Mozzarella-Kugeln ab.

