Gnocchi-Salat als Star deines nächsten Sommer-Dinners

Ich liebe es, wenn ein Gericht einfach alles vereint: Leichtigkeit, Geschmack und natürlich Sommer-Vibes! Dieser Gnocchi-Salat mit gegrilltem Gemüse bringt genau das auf den Punkt und darf bei der nächsten Grillparty auf keinen Fall fehlen. Knusprig, würzig und voller Aroma – jetzt nachmachen!

Rezept für Gnocchi-Salat mit gegrilltem Gemüse

Wenn es unter anderem eine Sache gibt, die ich immer auf Vorrat im Kühlschrank habe, dann sind es Fertig-Gnocchi. Gerade, wenn ich mal keine große Lust zu kochen habe, aber mir dennoch ein leckeres Wohlfühlessen schmecken lassen möchte, sind sie die Rettung. Meistens brate ich sie dann mit Olivenöl, viel Knoblauch, Kräutern, Chili sowie getrockneten Tomaten in der Pfanne knusprig an. Danach kommt einfach eine gute Portion frisch geriebener Parmesan obendrüber und fertig ist eine Mahlzeit, die einfach nur happy macht!

Für den Sommer habe ich mir vorgenommen, wieder mehr Rezepte auszuprobieren und Zutaten anders als gewohnt miteinander zu kombinieren. Außerdem ist Grillsaison. Auch das muss genutzt werden. So ist auch die Idee für diesen Gnocchi-Salat mit Grillgemüse entstanden.

Wenn ich die Gnocchi in der Pfanne knusprig braten kann, gelingt das sicherlich auch in einer feuerfesten Schale auf dem Grill. Dazu noch eine Auswahl an gegrilltem und frischem Gemüse sowie ein frisches Dressing – einfach lecker!

Ich lasse mir den Gnocchi-Salat mit gegrilltem Gemüse einfach so schmecken. Aber auch ein Klecks Sour Cream oder Zaziki als cremige Beilage macht sich hervorragend. Genauso kannst du zum Beispiel noch etwas Feta dazugeben oder bei der Wahl des Gemüses variieren. Es ist alles erlaubt, Hauptsache es schmeckt!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Dieser Gurken-Gnocchi-Salat ist ebenfalls ein guter Begleiter für einen Grillabend. Unser Gnocchi-Salat mit Joghurt-Dressing schmeckt auch ganz köstlich. Oder lass dir als Nächstes einen Gnocchi-Caprese-Salat schmecken. Guten Appetit!

Gnocchi-Salat mit gegrilltem Gemüse Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (z.B. diesen hier 🛒 1 Grill Zutaten 1x 2x 3x Für die Marinade: 3 EL Olivenöl

1 TL Kreuzkümmel

Chiliflocken nach Geschmack

Salz und Pfeffer nach Geschmack Für den Salat: 1 Zucchini

1 rote Paprika

2 Maiskolben

500 g Gnocchi aus dem Kühlregal

1 reife Avocado

1 Bund frischer Koriander

1 kleine rote Zwiebel optional Für das Dressing: 1 Bio-Limette Saft

3 EL Olivenöl

1 TL Honig

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Bereite die Marinade zu, indem du Olivenöl, Kreuzkümmel, Chiliflocken, Salz und Pfeffer mischst.

Halbiere die Zucchini der Länge nach und schneide sie in Scheiben. Entferne das Kerngehäuse der Paprika und schneide sie in mundgerechte Stücke.

Gib beides in eine Schüssel und füge die Hälfte der Marinade hinzu. Vermenge alles gut. Bestreiche die beiden Maiskolben ebenfalls mit der Marinade. Lass das Gemüse ca. 10 Minuten ruhen.

Grill die Maiskolben sowie das marinierte Gemüse, bis es leicht gebräunt und geröstet ist. Schneide die Maiskörner anschließend mit einem Messer vom Kolben ab und stelle sie mit dem restlichen Gemüse beiseite.

Brate die Gnocchi in einer Pfanne oder in einer Grillschale auf dem Grill knusprig.

Halbiere und entkerne derweil die Avocado. Würfle sie klein. Wasche, trockne und schneide den Koriander grob. Schäle und schneide die Zwiebel in feine Ringe.

Rühre alle Zutaten für das Dressing zusammen.

Misch das gegrillte Gemüse und die Gnocchi mit dem Dressing.

Hebe Avocado, Zwiebeln und Koriander vorsichtig unter.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.