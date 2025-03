Ayurvedisches Frühstück de luxe: Golden-Milk-Chia-Pudding

Golden Milk kennst du sicher als wohltuendes Getränk – aber hast du sie schon mal gelöffelt? Dieser Golden-Milk-Chia-Pudding bringt die ayurvedische Gewürzmagie in eine neue Form. Cremig, leicht süß und mit einer Extraportion Superfoods versorgt er dich mit allem, was du für einen perfekten Start in den Tag brauchst. Und das Beste? Er lässt sich super vorbereiten und hält dich lange satt.

So machst du den Golden-Milk-Chia-Pudding

Goldene Milch ist kein neuer Food-Trend, sondern ein echtes Urgestein der ayurvedischen Heilkunst. Ursprünglich stammt sie aus Indien, wo sie als „Haldi Doodh“ bekannt ist, ein traditionelles Hausmittel, das dort schon seit Jahrhunderten geschätzt wird. Im Mittelpunkt steht dabei Kurkuma. Das knallgelbe Gewürz ist nicht nur ein Hingucker, sondern auch ein echtes Powerpaket. Sein Wirkstoff Curcumin wirkt entzündungshemmend, antioxidativ und soll sogar das Immunsystem boosten.

Zusätzlich zu Kurkuma enthält die Goldene Milch klassischerweise ebenso Zimt, Ingwer, Pfeffer und Muskat. Das sorgt für eine wärmende, leicht würzige Note mit einem Hauch Süße. Wenn du dich nun fragst, was Pfeffer in der Goldenen Milch verloren hat, gibt’s hier gleich die Antwort. Er hilft dem Körper, das Curcumin aus der Kurkuma besser aufzunehmen. Dieses warme Wohlfühlgetränk hat an sich schon eine Menge gesundheitliche Vorteile.

Kombiniert mit Chiasamen wird es zum absoluten Superfood. Chiasamen sind die idealen Omega-3-Fettsäure-Lieferanten, gerade wenn man sich vegetarisch oder vegan ernährt. Außerdem sind sie vollgepackt mit Ballaststoffen und Eiweiß.

In Verbindung mit Goldener Milch werden sie zum perfekten Dreamteam. Warum? Weil die Ballaststoffe der Chiasamen dafür sorgen, dass du lange satt bleibst, während die Gewürze aus der Goldenen Milch deine Verdauung ankurbeln und dein Immunsystem stärken. Chiasamen quellen in Flüssigkeit auf und verwandeln sich in eine herrlich cremige Pudding-Konsistenz – die ideale Basis, um all die goldenen Aromen sanft zu umschließen.

Zubereitet ist der Golden-Milk-Chia-Pudding auch im Nu. Du kochst zunächst ganz normal Goldene Milch, indem du Milch (oder eine pflanzliche Alternative deiner Wahl) mit den Gewürzen langsam erwärmst. Danach rührst du die Chiasamen mit ein. Nun kannst du die Mischung in Gläser, Schüsseln oder einen Frühstücksbecher zum Mitnehmen 🛒 füllen. Stelle den Golden-Milk-Chia-Pudding am besten über Nacht in den Kühlschrank, damit die Chiasamen ordentlich aufquellen können. Am nächsten Morgen brauchst du das Ganze nur noch mit den Toppings deiner Wahl zu dekorieren. Guten Appetit!

Golden-Milk-Chia-Pudding Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Kühlzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 300 ml Milch

1 TL Kurkuma

1/4 TL Ingwerpulver

1/2 TL Zimt

1 TL Honig oder Agavendicksaft

1 Prise Salz und Pfeffer

1/2 TL Vanilleextrakt

4 EL Chiasamen

2 EL gehackte Nüsse z. B. Mandeln oder Walnüsse

2 EL Kokosraspeln Zubereitung Erwärme in einem kleinen Topf Milch mit Kurkuma, Ingwer, Zimt, Honig, einer Prise Salz und Pfeffer sowie etwas Vanilleextrakt. Rühre die Chiasamen ein.

Fülle die Mischung in Gläser und stelle sie für mindestens 2 Stunden im Kühlschrank oder am besten über Nacht kalt, damit die Chiasamen quellen können.

Toppe den Golden-Milk-Chia-Pudding mit ein paar gehackten Nüssen und Kokosraspeln

