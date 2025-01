Tiramisu-Chia-Pudding: Frühstücksgenuss für Morgenmuffel

Vermenge für die Kaffee-Schokoschicht Chiasamen, Milch, Agavendicksaft, Espresso und Kakaopulver in einer Schüssel.

Für die Vanilleschicht vermengst du Chiasamen, Milch, Agavendicksaft und Vanilleextrakt in einer separaten Schüssel miteinander.

Stelle beide Pudding-Mischungen für mindestens zwei Stunden in den Kühlschrank, damit die Chiasamen quellen können. Rühre zwischendurch um, damit sich keine Klümpchen bilden.

