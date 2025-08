Lust auf ein göttlich leckeres Sandwich?

Ein Sandwich nur mit grünem Gemüse? Das ist das Green Goddess Sandwich. Wenn du frisches Grünzeug magst und deine Lieblingsfarbe obendrein auch noch grün bist, dann geht’s hier lang. Hol dir jetzt den Salattrend aus Social Media auf dein Brot!

Green Goddess Sandwich: steckt voller Nährstoffe und Geschmack

Wenn du in der Food- und Fitness-Bubble in den sozialen Medien unterwegs bist, kannst du dich bestimmt sicher noch an den viralen Green Godess Salad erinnern. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Selbst, wenn du den Trend verpasst hast, kommst du schon bald ein bisschen in dessen Genuss. Denn jetzt kommt das Green Goddess Sandwich. Aber bevor wir loslegen, versorge ich dich erst nochmal mit einigen Infos zum Salat, den das Sandwich inspiriert hat.

Der Green Goddess Salad eroberte Social Media damals im Sturm, tausende Instagram-Reels und TikToks zeigten die strahlend grünen Salatkreationen. Doch wusstest du, dass das ursprüngliche „Green Goddess Dressing“ in den USA der 1920er-Jahre entstanden ist? Als ich das bei meiner Recherche herausfand, war ich erst mal ganz verblüfft. Das Dressing ist nämlich nach einem Theaterstück („The Green Goddess“) benannt. Gewürdigt sollte mit der Salatsoße der Schauspieler George Arliss werden, der in dem Stück mitspielte. Das Dressing basierte dabei auf einem Rezept für die französische „Sauce au vert“.

Aber was macht den Green Goddes Salad so besonders, dass er einen solchen Hype auslösen konnte? Stell dir vor, du kombinierst alles, was grün, frisch und irgendwie nach Garten schmeckt, und zauberst daraus etwas, das so cremig und würzig ist, dass du dich fragst, warum du jemals wieder auf einen schlichten Beilagensalat zurückgreifen solltest. Die moderne Variante des Green Goddess Salads wird meist mit feingehacktem Salat, Gurke, Avocado und einem unverwechselbaren Kräuter-Dressing gemacht. Das Dressing ist dabei der wahre Star der Show: Es besteht oft aus Kräutern wie Petersilie, Koriander und Dill, gepaart mit Knoblauch, Zitronensaft und einem nussigen Kick – häufig von Sesammus oder Cashewnüssen.

Ich habe mich schließlich gefragt, warum den Hype nur auf Salat beschränken? Genau das habe ich mich auch gefragt, und voilà, hier kommt das Green Goddess Sandwich! Dieses Sandwich bringt alle Aromen des Green Goddess Salads auf ein schönes Stück Brot und macht daraus eine herzhafte, sättigende Mahlzeit. Kein langweiliges Blattsalat-Chaos mehr auf der Gabel, kein Dressing, das auf die Tischdecke tropft. Hier wird alles handlich zwischen zwei Scheiben knusprigem Brot verpackt – perfekt für unterwegs, fürs Büro oder einfach für einen entspannten Snack zwischendurch.

Natürlich kannst du das Sandwich auch noch ganz nach deinem Geschmack anpassen. Du bist nicht so der Fan von Kresse? Lass sie einfach weg! Statt Feta schmeckt auch Mozzarella lecker auf dem Sandwich. Oder du gibst etwas Parmesan in die Soße.

Unser Green Goddess Sandwich lässt sich ebenso komplett in vegan zubereiten. Greife beim Joghurt für die Soße auf eine pflanzliche Alternative und ersetze den Käse durch einige Hefeflocken.

Wir finden belegte Brote super, denn sie können noch viel mehr sein als nur die klassische Stulle mit Butter und Käse. Das beweisen die Rezepte für ein Club Sandwich, unser Grillgemüse-Sandwich und dieses Avocado-Tofu-Sandwich. Probier’s aus und lass es dir schmecken!

Green Goddess Sandwich Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x Für die Sandwich-Soße: 1/2 Bio-Zitrone

1 Schalotte

1 Knoblauchzehe

1/4 Bund Koriander

1/4 Bund Petersilie

1/4 Bund Dill

3 EL griechischer Joghurt

1 TL Olivenöl

1 TL Tahini online erhältlich, z.B. hier 🛒

Salz und Pfeffer nach Geschmack Für das Sandwich: 2 Scheiben Sauerteigbrot oder anderes Brot nach Wahl

1/2 Avocado

1 kleines Stück Gurke

2 grüne Peperoni aus dem Glas (optional)

1 kleine Handvoll Rucola

1 Handvoll frische Kresse

50 g Feta Zubereitung Presse den Saft der Zitrone (ca. 1 EL) aus und reibe etwas von ihrer Schale (ca. 1 TL) ab. Schäle die Schalotte und den Knoblauch. Wasche und trockne die Kräuter.

Gib alle Zutaten für die Soße in einen Mixer und püriere das Ganz fein. Alternativ kannst du auch einen Pürierstab dafür nutzen.

Röste das Brot im Ofen, Toaster oder einer Pfanne, bis es außen knusprig ist.

Schneide derweil die Avocado und die Gurke in Stücke, die Peperoni in feine Ringe. Wasche und trockne den Rucola und die Kresse.

Bestreiche beide Brotscheiben großzügig mit der Soße.

Belege das Sandwich mit Avocado, Rucola, Kresse, Gurken und Peperoni. Brösele den Feta oben drüber. Lege die andere Brotscheibe als Deckel aufs Sandwich.

Drücke das Sandwich leicht zusammen, schneide es nach Wunsch in zwei Hälften und genieß es frisch!

