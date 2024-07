Club Sandwich: vielschichtiger Fingerfood-Klassiker

Heute zeigen wir dir einen richtigen Klassiker. Das Club Sandwich hat eine lange Geschichte und beweist, dass Menschen in den USA einfach wissen, wie man die besten Brote belegt. Schnapp dir ein paar Toastscheiben und deinen liebsten Aufschnitt und schon kann es losgehen! Ob als Fingerfood zur Gartenparty oder als kaltes Lunch-Gericht – da kann niemand nein sagen!

Club Sandwich: So müssen belegte Brote schmecken!

Was haben manche Gerichte an sich, dass sie edler wirken, als sie eigentlich sind? Für mich war das Club Sandwich lange der Inbegriff von der High Society, in meinem Kopf wurde es von schick angezogenen Reichen auf der Terrasse eines Golfclubs verspeist. Und vielleicht war das Gericht ursprünglich auch so angedacht. Heutzutage ist es jedoch ein echter Klassiker, bei dem nicht selten eine „Mehr schmeckt immer besser“-Mentalität herrscht. Typisch USA eben.

Das Club Sandwich hat eine lange Geschichte, auch wenn sich niemand so ganz sicher ist, wo genau es erfunden wurde. Einige behaupten, es habe seinen Ursprung Ende der 1880er im Union Club in New York. Andere schreiben es dem Saratoga Club in New York zu. Daher wird es auch oft das „New York Club Sandwich“ genannt. Charakteristisch für diese Art von belegtem Brot sind seine Schichten. Es besteht nämlich nicht nur aus zwei Brotscheiben mit Füllung, sondern aus drei Brotscheiben und zwei Füllungen. Damit es beim Essen nicht auseinanderfällt, werden die Toast-Dreiecke mit Zahnstochern zusammengehalten.

Um ein Club Sandwich richtig lecker zu machen, solltest du auf einige Dinge achten: Spare nicht am Belag! Da das Sandwich zusammengehalten wird, kannst du dort ruhig großzügig sein. Auch ist die Wahl der richtigen Soße wichtig. Mayonnaise ist eine gute Basis, die du ganz nach Geschmack verfeinern kannst. Einige Spritzer Tabasco verleihen ein feuriges Aroma, etwas Zitronenschale ein erfrischend-fruchtiges. Zu guter Letzt: Achte auf die Texturen! Einige Blätter knackiger Salat wirken Wunder. Also gönn dir und deinen Gästen einen richtig leckeren Snack und bereite ihnen dieses luxuriöse Sandwich noch heute zu!

Sandwiches eignen sich sowohl als Snack als auch zum Frühstück. Erweitere deinen Horizont über schlichte belegte Brote hinaus und probiere auch diese Pesto-Toasts Caprese aus. Magst du es würzig? Dann bereite dir ein Kimchi Grilled Cheese zu. Und wenn du Heißhunger auf etwas Cremiges hast, ist dieses Thunfisch-Sandwich genau das Richtige.