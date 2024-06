Toast mit cremiger Füllung: Starte den Tag mit einem Thunfisch-Sandwich!

Was darf es heute zum Frühstück sein? Wenn dir nach etwas Herzhaftem ist, dann solltest du dieses Thunfisch-Sandwich ausprobieren. Dieses überzeugt mit einer aromatisch-cremigen Füllung zwischen zwei gerösteten Toastscheiben. Da kann man gar nicht nein sagen!

Thunfisch-Sandwich: So lecker kann Toast sein

Thunfisch-Sandwiches sind in den USA ein richtiger Klassiker. Dafür wird ein Thunfischsalat mit etwas Tomate und Salat zwischen zwei Toastscheiben serviert. Der Thunfischsalat ist eine typische Zubereitung der Küche der Staaten: Thunfisch wird mit etwas gehackter Staudensellerie vermischt und mit ordentlich Mayonnaise angerührt. Dabei ergibt sich eine cremige Masse, die einfach köstlich schmeckt und perfekt zu Sandwiches passt. Erste Zubereitungen dieses Snacks sind seit dem späten 19. Jahrhundert überliefert.

Die Zubereitung des Thunfisch-Sandwiches ist einfach und lässt sich auch morgens im schlaftrunkenen Zustand erledigen. Du vermischst lediglich alle Zutaten und streichst diese großzügig auf zwei Scheiben getoastetes Brot. Dabei kannst du frei entscheiden, ob du den Salat klassisch halten möchtest oder ob du ihn etwas ausschmückst. Möglichkeiten dafür sind zum Beispiel gehackte Kapern, Gewürzgurken oder Oliven. Mische diese einfach unter die Thunfisch-Mayo-Masse.

Aber ein Thunfisch-Sandwich bietet nicht nur Geschmack, sondern auch zahlreiche gesundheitliche Vorteile. Thunfisch ist reich an Proteinen und Omega-3-Fettsäuren, die gut für dein Herz und deine Gehirnfunktion sind. So eignet es sich nicht nur zum Frühstück, sondern auch als Snack nach dem Sport oder als schnelles Mittagessen. Also ran ans Belegen!

Du hast Lust auf mehr leckere Gerichte mit Thunfisch? Dann baue dieses Sandwich aus und veredle es mit geschmolzenem Käse zu einem Tuna Melt Sandwich. Auch der Thunfisch-Nudelauflauf geht blitzschnell und macht richtig satt. Magst du es lieber kalt, mache einen Thunfischsalat mit Mais und Bohnen!