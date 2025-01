Griechische Hackbällchen mit Feta schmecken nach Urlaub am Mittelmeer

Wir sehnen uns noch nach dem letzten Urlaub, denn so langsam neigt sich die Ferienzeit dem Ende entgegen. Aber das mediterrane Flair wollen wir noch nicht gehen lassen, weshalb wir uns griechische Hackbällchen mit Feta zubereiten. So lebt der Urlaub noch ein kleines bisschen weiter, auch wenn wir längst wieder im Alltag angekommen sind.

Rezept für griechische Hackbällchen mit Feta

In den griechischen Hackbällchen mit Feta steckt nicht nur viel Geschmack, sondern auch viel Urlaubsstimmung. Wir erinnern uns, wie wir in der Taverne direkt am Meer gegessen und Köstlichkeiten der griechischen Küche genossen haben. Neben all den Leckereien haben es uns vor allem die Fleischbällchen angetan.

Sie werden nicht nur mit dem weichen Käse, sondern auch mit Zitronensaft und Schalenabrieb verfeinert. Dadurch kommen sie wunderbar frisch daher. Auch frischen Dill und getrockneten Oregano schmeckt man heraus. Und etwas Knoblauch darf natürlich ebenfalls nicht fehlen.

Alle Zutaten werden verknetet und zu Bällchen geformt. Das gelingt am besten mit etwas angefeuchteten Händen. Ist die Masse zu nass, gib einfach noch etwas mehr Semmelbrösel dazu. Erhitze dann ein wenig Öl in einer Pfanne und brate die Klopse portionsweise rundherum an. Wenn du möchtest, kannst du die Fleischbällchen auch in fruchtiger Tomatensoße servieren.

Die griechischen Hackbällchen mit Feta können Teil eines bunten Buffets sein, mit dem man noch einmal in Urlaubserinnerungen schwelgt. Auf dem Tisch stehen dann vielleicht noch würziges Zaziki, die Schafskäsecreme Tirokafteri und der Auberginendip Melitzanosalata. Essen Vegetarier mit, können sie statt der Fleischbällchen die Zucchini-Bällchen Kolokithikeftedes verputzen. Zu allem passen griechischer Tomatenreis und ein Kritharaki-Salat. Na, kommt da nicht gleich schon wieder Urlaubsstimmung auf? Wussten wir’s doch!