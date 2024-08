Griechischer Auberginendip Melitzanosalata: schwierige Aussprache, einfache Zubereitung

Wenn du die Überschrift gelesen hast, dann weißt du schonmal, dass Melitzanosalata kein Salat ist. Er ist ein Dip, und zwar aus gerösteten Auberginen aus dem Ofen. Dazu ein großzügiger Schuss Olivenöl und Gewürze. Auch Knoblauch kommt hinein, damit darfst du nicht zimperlich sein. Das reimt sich sogar. Zartbesaitete Knoblauchskeptiker haben hier nichts zu suchen. Dieser Dip ist für kompromisslose Genießer!

Melitzanosalata: auch für Auberginenmuffel

Melitzanosalata ist geradewegs aus dem Dip-Olymp zu uns herabgestiegen. Er bringt einen Hauch Griechenland an deinen Tisch und lässt dich vom Mittelmeer und strahlend weißen Häusern mit blauen Dächern träumen. Und ganz nebenbei überzeugt er dich von Auberginen, denn bei diesem Gemüse scheiden sich die Geister. Beim Melitzanosalata allerdings nicht, den lieben alle. Dieser Dip ist sozusagen das Beste, was Auberginen passieren kann.

Zunächst einmal schmeißt du den Ofen an und legst vier große Auberginen mit schöner violetter Farbe hinein. Dort backt das schöne Gemüse für eine Stunde, sodass es richtig schön weich wird. Der Teil nimmt etwas Zeit in Anspruch, doch dafür sind die restlichen Schritte ruck-zuck erledigt. Und weil der Ofen die meiste Zeit für dich arbeitet, hält sich der Aufwand für dich auch in Grenzen. Dennoch wirst du mit dem tollen Geschmack des Melitzanosalata fürstlich belohnt!

Nach der Backzeit kannst du die Schale der Auberginen mühelos abziehen und das Fruchtfleisch in feine Würfel schneiden. Diese mischt du dann mit gehackter Petersilie, zerdrückten Knoblauchzehe, Olivenöl, Zitronensaft und Kreuzkümmel. Wenn du es besonders cremig magst, kannst du den Dip anschließend auch pürieren. Garniere deinen Melitzanosalata mit ein paar griechischen Kalamata-Oliven, die passen besonders gut dazu. Serviere den Dip mit etwas Brot und genieße!

Ein beliebter Dauerbrenner unter den griechischen Dips ist Tirokafteri aus Schafskäse. Unbedingt probieren! Auch die griechische Kartoffel-Knoblauch-Paste namens Skordalia wird dir sicher schmecken, genau wie der griechische Fischauflauf Psari Plaki.