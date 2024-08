Skordalia: Der griechische Kartoffel-Knoblauch-Dip schmeckt nach Urlaub

Gutes Essen macht einfach glücklich. Aber nicht nur das. Es kann uns auch auf einen bevorstehenden Urlaub einstimmen oder das Gefühl von Erholung nach einer Reise verlängern. Ein gutes Gericht, das das Zeug dazu hat, ist die griechische Kartoffel-Knoblauch-Paste Skordalia. Die schmeckt nach Urlaub pur und kann leicht zu Hause zubereitet werden.

Diese griechische Kartoffel-Knoblauch-Paste ist ein Muss für Knoblauchfans

Wer Knoblauch mag, der wird die griechische Kartoffel-Knoblauch-Paste definitiv lieben. Denn in den Dip kommen ganze sechs Zehen. Jap, du hast richtig gelesen, es sind tatsächlich sechs. Für den Dip benötigst du außerdem mehligkochende Kartoffeln, Olivenöl, eine Bio-Zitrone, Petersilie, Salz und Pfeffer.

Schäle zuerst die Kartoffeln, wasche sie und schneide sie dann in Stücke. Koche sie in einem Topf mit Salzwasser für 20 Minuten weich. Die Zeit, während die Kartoffeln auf dem Herd sind, kannst du nutzen, um den Knoblauch zu pellen und durch eine Presse zu drücken. Die Zitrone wäschst du ebenfalls, reibst ihre Schale ab und presst den Saft aus.

Gieße nun das Wasser der Kartoffeln ab und füge Olivenöl, Zitronensaft und -abrieb sowie Knoblauch hinzu und stampfe alles gut durch, bis du einen cremigen Brei erhältst. Fülle die Paste in eine Schüssel, gieße etwas Olivenöl darüber und garniere den Dip mit der Petersilie.

Die Zutaten reichen für eine große Portion von 900 Gramm. Das entspricht in etwa sechs Portionen und ist die perfekte Menge für die nächste Grillparty mit mehreren Gästen. Du kannst die Paste aber auch in kleine Gläser abfüllen und an Freunde oder Familie verschenken.

Skordalia ist ein Dip, der zu vielen verschiedenen Gelegenheiten passt. Auf keinen Fall fehlen sollte er bei einem BBQ, denn er schmeckt sowohl zu Gegrilltem als auch zu Gemüse. Leckeres Brot lässt sich ebenfalls gut in die Paste tunken. Hast du Lust auf eine Platte mit verschiedenen Kleinigkeiten zum Abendessen, gehört die griechische Paste ebenfalls dazu. Genieße dazu noch Feta, eingelegtes Gemüse wie etwa Oliven, Rohkost und Fladenbrot.

