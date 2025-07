Bei diesem süßen Auflauf geht Liebe definitiv durch den Magen!

Wenn es morgens aus der Küche bereits herrlich süß nach Gebackenem duftet, kann der Tag doch nur gut werden, oder? Wirfst du einen schnellen Blick in den Backofen, erwartet dich ein köstlicher Grießauflauf mit Himbeeren und Quark. Goldbraun gebacken und schön saftig. Mmh, sieht das lecker aus! Möchtest du auch ein Stück?

Süße Versuchung: Grießauflauf mit Himbeeren und Quark

Auch wenn ich am liebsten herzhaft frühstücke, kann ich einem süßen Grießauflauf mit Himbeeren und Quark nie widerstehen. Er ist für mich ein Stück Kindheit, da meine Mama den süßen Auflauf, seit ich denken kann, regelmäßig für die ganze Familie gemacht hat.

Auch heute backt sie ihn gelegentlich, wenn wir zu Besuch sind. Besonders freut sich dann meine kleine Tochter, eine echte Naschkatze, und bittet Oma mit Augenklimpern um Nachschlag. Schließlich ist er mit Liebe gebacken!

Der Grießauflauf mit Himbeeren und Quark ist durch steif geschlagenes Eiweiß, das unter die Grieß-Quark-Masse gehoben wird, schön fluffig und locker. Dinkelgrieß verleiht eine feine, nussige Note und ist aromatischer als Weizengrieß. Etwas Vanillepuddingpulver sorgt für eine angenehme Süße.

Jetzt in der Sommerzeit schmecken frische Beeren wunderbar in dem Grießauflauf. Neben Himbeeren passen auch Heidelbeeren, Brombeeren oder Kirschen sehr gut. Oder Steinobst wie Nektarinen, Pfirsiche oder später in der Saison Pflaumen. Wenn du gerade kein frisches Obst zu Hause hast, kannst du natürlich auch TK-Früchte nehmen.

Das Schöne an dem Grießauflauf mit Himbeeren und Quark ist nämlich, dass du wahrscheinlich fast alle Zutaten schon zu Hause hast. Den Dinkelgrieß kannst du durch Weichweizengrieß ersetzen. So eignet sich der süße Auflauf super, wenn du dir spontan ein besonderes Frühstück zubereiten möchtest, als kleine Mahlzeit, wenn Gäste kommen oder du noch einen leckeren Nachtisch zaubern möchtest. Egal zu welcher Mahlzeit, Grießauflauf mit Himbeeren und Quark schmeckt einfach immer!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Sind hier noch mehr süße Auflauf-Fans versammelt? Prima, wir haben noch mehr Ideen für dich. Mit saftigen Mandarinen punktet der Mandarinen-Quarkauflauf, mit knackigem Obst und Reis der Reisauflauf mit Apfel. Wenn du Lust auf einen Auflauf mit Haferflocken hast, backe doch mal unsere gebackenen Mandelcroissant-Haferflocken. Fröhliches Backen und guten Appetit!

Grießauflauf mit Himbeeren und Quark Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Kochutensilien (ca. 22 x 14 cm, z.B. diese hier 🛒 im praktischen 3er-Set) 1 kleine Auflaufform, Zutaten 1 Ei

1 Prise Salz

100 g Quark

60 ml Milch

35 g Dinkelgrieß online z.B. hier 🛒

10 g Vanillepuddingpulver

1 TL Zucker

100 g Himbeeren Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Trenne zuerst das Ei und schlage das Eiweiß mit einer Prise Salz steif.

Verrühre in einer separaten Schüssel das Eigelb, den Quark, die Milch, den Dinkelgrieß, das Vanillepuddingpulver und den Zucker zu einer glatten Masse. Hebe dann vorsichtig den Eischnee unter die Mischung, damit der Auflauf schön fluffig wird.

Fülle die Hälfte der Quark-Grieß-Masse in eine kleine, gebutterte Auflaufform und verteile die Himbeeren gleichmäßig darüber. Gib dann die restliche Masse darauf und streiche sie glatt.

Backe den Auflauf im vorgeheizten Ofen 30 Minuten, bis er goldgelb ist. Lass ihn kurz abkühlen, bevor du ihn servierst.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.