Hast du schon mal von einem Grießflammeri gehört? Das leckere Dessert ist auch als Grießschnitte bekannt und hat eine lange Tradition in der deutschen Küche. Ursprünglich als Arme-Leute-Essen bekannt, das aus einfachen Zutaten zubereitet wurde, erfreut sich der Flammeri heute wieder großer Beliebtheit, denn er ist schnell zubereitet und schmeckt einfach fantastisch. Worauf wartest du also noch?

Grießflammeri mit Pfiff

Mich erinnert der Grießflammeri immer an gemütliche Sonntage bei meiner Oma. Weil die Zubereitung so einfach ist, hat sie dieses Dessert öfter für mich und meine Schwester zubereitet. Und wir haben es geliebt! Bei uns gab es den Flammeri allerdings immer mit Roter Grütze.

In unserem Rezept verleihen wir dem Grießflammeri einen winterlichen Touch, indem wir ihn mit Zimt-Pflaumenmus servieren. Dieser ist eine wunderbare aromatische Ergänzung und harmoniert perfekt mit der leichten Süße des Grießbreis. Denn mehr ist ein Grießflammeri gar nicht. Grießbrei wird mit Gelatine verrührt und in Förmchen gefüllt, in denen die Masse dann im Kühlschrank fest wird. Wir fügen noch eine Schicht Schokoladen-Grießbrei hinzu – perfekt für alle Naschkatzen.

Der Grießflammeri ist schneller fertig, als du „Mein neuer Lieblingsnachtisch!“ sagen kannst. Lege am besten gleich mit der Zubereitung los!

