Mach’s dir süß: mit diesem fruchtigen Frühstückstraum

Suchst du nach dem perfekten Mix aus Cremigkeit und Fruchtigkeit? Dann ist dieser Grießquark mit Pfirsich-Nektarinenmus genau das Richtige für dich! Süß, leicht und einfach himmlisch – perfekt für den Sommer und wenn du dir selbst etwas gönnen möchtest!

Rezept für Grießquark mit Pfirsich-Nektarinenmus: himmlisch cremig

Entweder ich liebe mein Frühstück oder es langweilt mich zu Tode. Die meiste Zeit gibt es nichts dazwischen. Warum? Ganz einfach: Am Anfang esse ich es voller Begeisterung und kann schon am Abend vorher an nichts anderes denken, als an mein Frühstück. Dann esse ich solange jeden Tag, bis es mir sprichwörtlich wieder zu den Ohren rauskommt. Denn wenn ich etwas für mich entdeckt habe, wird es bis zum Äußersten ausgereizt. Abwechslung? Wer braucht die schon!

Meine neue „Hyperfixation“, wenn es ums Frühstücken geht, ist Grießquark. Eigentlich war ich nie großer Fan von Grießbrei. Doch die Variante mit untergerührtem Quark finde ich ganz ausgezeichnet! Und das Tolle: Die Basis ist schnell zubereitet. Meist koche ich den Brei bereits am Abend vorher. So brauche ich am nächsten Morgen nur noch Quark unterrühren und das Ganze mit Früchten und anderen Leckereien toppen.

Im Sommer dürfen für mich ganz klar Früchte wie Pfirsiche und Nektarinen nicht fehlen. Auch an dem Steinobst kann ich mich aktuell nicht satt essen. Bei jedem Einkauf wandert eine große Schale von beidem in meiner Tasche.

Besonders lecker finde ich die Kombination von Grießquark und Fruchtmus. Daher pürieren wir die Pfirsiche und Nektarinen mit etwas Vanillemark, Zitronenabrieb sowie -saft und ein bisschen Honig glatt. Magst du es besonders fein, kannst du das Ganze noch durch ein Sieb streichen.

Wenn alles fertig ist, brauchst es nur noch in Schüsseln zu füllen und zu genießen. Ein echtes Wohlfühlfrühstück, das von innen heraus glücklich macht. Lass es dir schmecken!

Als nächstes frühstücken wir Bananen-Grießpudding, was schnabulierst du? Vielleicht einen Grießbrei mit Erdbeeren oder ein Grießsoufflé mit Pfirsichen? Wir wünschen dir auf alle Fälle guten Appetit!

Grießquark mit Pfirsich-Nektarinenmus Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Abkühlzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 250 ml Milch nach Wahl

2 EL Zucker

1 Prise Salz

1/2 Vanilleschote Mark

1-2 EL Hartweizengrieß z.B. hier erhältlich 🛒

2 Nektarinen

2 Pfirsiche

1/2 Bio-Zitrone Saft und Abrieb

1 EL Honig

125 g Quark Zubereitung Erhitze die Milch in einem Topf auf mittlerer Hitze. Gib Zucker, eine Prise Salz und die Hälfte des Vanillemarks dazu.

Rühre den Hartweizengrieß ein und lass die Mischung unter gelegentlichem Rühren auf kleiner Hitze quellen, bis ein Brei entsteht. Danach lass den Grießbrei abkühlen.

Schäle und entsteine die Nektarinen und Pfirsiche. Schneide sie in Stücke.

Püriere die Fruchtstücke zusammen mit dem Saft und dem Abrieb der Bio-Zitrone, dem Honig und der zweiten Hälfte des Vanillemarks zu einem feinen Mus.

Sobald der Grießbrei abgekühlt ist, rühre den Quark vorsichtig unter, bis eine cremige Masse entsteht.

Richte den Grießquark in Schalen an und gib das Pfirsich-Nektarinenmus darüber.

