Grilled Cheese Sandwich mit Pfirsich: Der beste Snack des Sommers

Käse und Obst, das ist einfach eine kulinarische Traumkombination, die sich nicht nur auf Käseplatten, die oft mit einer fruchtig-herzhaften Marmelade serviert werden, bewährt hat. Auch einem Grilled Cheese Sandwich verleiht eine Portion Früchte eine ganz besondere Note. Unser Grilled Cheese Sandwich mit Pfirsich solltest du deshalb lieber nicht verpassen.

Unwiderstehlich lecker: Grilled Cheese Sandwich mit Pfirsich

Das Grilled Cheese Sandwich ist einer der Klassiker der amerikanischen Küche überhaupt. Als kleiner Snack für zwischendurch oder Ersatz für das Dinner am Abend wenn es schnell gehen soll, ist der Snack einfach perfekt. Denn: Ein kross geröstetes Sandwich mit geschmolzenem Käse ist schnell gemacht und das ohne viel Aufwand und anschließendem Abwasch. Und das Beste: Wer Käse liebt, kommt mit diesem Gericht voll auf seine Kosten.

Wir verpassen unserem Grilled Cheese heute mal eine besondere Note und „schmuggeln“ in das Brot einfach noch ein paar karamellisierte Pfirsichscheiben. Dazu halbieren wir das Obst, entfernen den Stein und schneiden die Frucht in dünne Scheiben. Danach zerlassen wir Butter in einer Pfanne, streuen Zucker hinein und geben die Pfirsichscheiben dazu. Die müssen nun ein paar Minuten in der Pfanne braten, bis sie süß duften und leicht braun werden. Nimm sie anschließend vom Herd und lass sie etwas abkühlen.

Dann schneidest du den Mozzarella in Scheiben und belegst je eine Scheibe Brot damit. Verteile die Pfirsiche darauf und lege eine Scheibe Brot obendrauf. Dann zerlässt du noch einmal etwas Butter in der Pfanne und brätst die Sandwiches von beiden Seiten an. Wenn das Brot goldbraun und der Käse zerlaufen ist, ist dein Grilled Cheese Sandwich fertig für seinen großen Auftritt.

Genieße es pur oder lass es dir zusammen mit einem fruchtigen Tomatensalat, einem einfachen Blattsalat oder einem Melonen-Schinken-Salat schmecken.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Grilled Cheese Sandwiches sind genau dein Ding? Dann solltest du auch unsere Rezepte für Grilled Cheese mit karamellisierten Zwiebeln, das Grilled Cheese mit eingelegten Gurken oder das Grilled Cheese mit Avocado und Bacon kennen.

Grilled Cheese Sandwich mit Pfirsich Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 reifer Pfirsich

1 EL Butter plus etwas mehr zum Braten

1 TL Zucker

1 Kugel Mozzarella 125 g

4 Scheiben Brot z.B. Toast oder Sauerteigbrot

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Wasche den Pfirsich, halbiere ihn, entferne den Kern und schneide das Fruchtfleisch in dünne Scheiben.

Erhitze 1 EL Butter in einer Pfanne und streue den Zucker hinein.

Gib die Pfirsichscheiben dazu und brate sie 2–3 Minuten an, bis sie leicht karamellisiert sind. Nimm sie anschließend heraus und stelle sie beiseite.

Schneide 🛒 den Mozzarella in dünne Scheiben.

Belege zwei Brotscheiben gleichmäßig mit Mozzarella und den warmen Pfirsichscheiben. Würze leicht mit Salz und Pfeffer.

Lege die übrigen Brotscheiben obenauf und drücke die Sandwiches leicht an.

Erhitze die restliche Butter in der Pfanne und brate die Sandwiches bei mittlerer Hitze von beiden Seiten goldbraun jeweils 3 bis 4 Minuten goldbraun an und bis der Käse zerlaufen ist.

Nimm die Sandwiches vorsichtig aus der Pfanne, halbiere sie diagonal und serviere sie sofort zum Beispiel mit einem Salat.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.