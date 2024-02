Grissini: einfacher Brot-Snack mit Urlaubsgefühlen

Snacks gibt es wie Sand am Meer. Kleine knusprige Häppchen zum Bier am Nachmittag oder zum Film am Abend zu knabbern schmeckt und macht Spaß. Wobei es ja nicht immer Chips oder Erdnussflips sein müssen. Wir zeigen dir heute einen besonderen italienischen Knabberspaß: die Grissini.

Rezept für knusprige italienische Grissini

Warst du schon mal in Italien essen? Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du Grissini bereits kennst. Die knusprigen Snacks werden dort gerne als Appetizer oder zum Getränk gereicht. Dabei handelt es sich um helle Brotstangen, die klassisch mit Olivenöl im Teig zubereitet werden. Teilweise werden sie vor dem Backen in Sesam oder Sonnenblumenkernen gewälzt; traditionell serviert man sie aber ohne weitere Zusätze.

Ob Bier, Wein oder Cocktail: Kühle Getränke schmecken einfach besser mit etwas zum Knabbern. Wir bei Leckerschmecker sind daher immer auf der Suche nach knusprigen Snacks. Unsere Parmesanchips zum Beispiel sind hauchdünn und richtig würzig. Zucchini-Chips kombinieren das vielseitige Gemüse mit deftigem Käse. Und geröstete Kichererbsen sind die proteinreiche Alternative zu Kartoffelchips.

Grissini kommen aus dem Piemont, einer norditalienischen Region. Dort sollen sie bereits seit dem 14. Jahrhundert existieren. Andere Quellen schreiben die Erfindung dem Bäcker eines Königs im 17. Jahrhundert zu. Der König litt unter Verdauungsproblemen, weshalb im Handumdrehen ein leicht verdauliches Gebäck für ihn kreiert werden musste. Die Einfachheit und lange Haltbarkeit der Grissini kamen jedoch so gut an, dass sie auch über den Adel hinaus beliebt wurden.

Ihre Grundlage ist ein Hefeteig, der einfach hergestellt ist, aber lange geknetet werden muss. Nur so macht das Klebereiweiß Gluten den Teig erst richtig geschmeidig und elastisch. Aus dem Teig werden anschließend Stangen geformt und klassisch etwas eingedreht. Dann werden die Grissini im Ofen erst knusprig gebacken und danach an der Luft weiter getrocknet. So sind die Stangen lange haltbar. Lagere sie am besten in einer Papiertüte oder einer Blechdose bei Zimmertemperatur.

Aber genug geredet, jetzt geht’s ran an den Hefeteig!