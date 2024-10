Dieser Auflauf ist ein Star in den USA: Grüne-Bohnen-Auflauf mit frittierten Zwiebeln

In den USA ist der Grüne-Bohnen-Auflauf mit Champignons und frittierten Zwiebelringen eine beliebte Beilage zum Thanksgiving-Dinner. Das Fest feiern wir zwar nicht, den Auflauf klauen wir uns trotzdem und servieren ihn hier einfach als Hauptgericht. Wir zeigen, wie leicht du ihn nachkochen kannst.

Rezept für Grüne-Bohnen-Auflauf

Knackige grüne Bohnen in einer cremigen Pilzsoße mit Käse überbacken und frittierten Zwiebelringen garniert: Dahinter verbirgt sich der Grüne-Bohnen-Auflauf, der in der amerikanischen Küche ein Hit, bei uns jedoch noch recht unbekannt ist. Das sollte sich schleunigst ändern, denn der Auflauf schmeckt richtig lecker und macht satt.

In der amerikanischen Küche wird der Grüne-Bohnen-Auflauf, der in den 1950er-Jahren von einem Dosensuppenhersteller erfunden wurde, traditionell mit einer Pilzsuppe aus der Dose zubereitet. Für unsere Variante verwenden wir jedoch frische Zutaten. Neben grünen Bohnen benötigst du noch Champignons, eine Zwiebel, eine Schalotte und Knoblauch sowie Sahne, Mehl und Gemüsebrühe für die cremige Soße.

Die Bohnen werden kurz in heißem Wasser blanchiert und dann kalt abgeschreckt. So behalten sie ihre Frische. In einer Pfanne bereitest du parallel die Sahnesoße auf Basis einer Mehlschwitze zu. Die Bohnen werden dann mit der Soße vermischt und mit Käse bestreut in einer Auflaufform gebacken. Für besonderen Crunch kommen als Topping noch frittierte Zwiebelringe und Semmelbrösel über den Auflauf.

Bei der Zubereitung des Grüne-Bohnen-Auflaufs fallen einige Gemüsereste wie die Stiele der Pilze oder die Enden der Bohnen an. Die brauchst du nicht in den Abfall werfen, sondern kannst sie noch verwerten, indem du aus ihnen zum Beispiel eine Gemüsebrühe kochst. Die Gemüseabschnitte kannst du immer wenn etwas anfällt, in einer Dose sammeln und einfrieren. Ist die Dose voll, bereitest du daraus den Fond zu. Vor allem die Pilzstiele liefern in der Brühe einen intensiven Umami-Geschmack.

Für alle, die herzhafte Aufläufe mögen, ist der Grüne-Bohnen-Auflauf nach amerikanischem Vorbild ein leckeres Wohlfühlessen. Suchst du noch weitere Auflauf-Rezepte, darf der Kartoffel-Hackbällchen-Auflauf mit cremiger Béchamelsoße auf keinen Fall auf deiner Liste mit Lieblingsrezepten fehlen. Für alle, die die leichte Küche bevorzugen, ist der Feta-Tomaten-Auflauf unsere Empfehlung und ein Nudel-Brokkoli-Auflauf mit würzigem Gorgonzola geht sowieso immer.