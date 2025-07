Von der Nebensache zur Hauptattraktion: grüne Bohnen in Perfektion

Mit diesem Rezept für grüne Bohnen mit brauner Butter und gerösteten Mandeln zeigen wir dir, dass es gar nicht viel braucht, um aus einer schlichten Beilage einen echten Star zu machen. Mit ein paar einfachen Zutaten heben wir sie geschmacklich aufs nächste Level, sodass du beim nächsten Dinner ganz ohne großen Aufwand beeindruckst.

Grüne Bohnen mit brauner Butter und gerösteten Mandeln

Wenn ich an grüne Bohnen denke, denke ich meistens an den Grüne-Bohnen-Salat aus dem Glas, der irgendwo in der hintersten Ecke des Vorratsschranks sein Dasein fristet. Die frischen Bohnen im Supermarkt übersehe ich auch des Öfteren mal. Doch jedes Mal, wenn ich sie dann doch mal auf dem Teller liegen habe, vor allem bei Gerichten, wenn ich auswärts essen gehen, entdecke ich aufs Neue wie lecker die grünen kleinen Stangen sind. Auch in der Zubereitung braucht es eigentlich gar nicht viel, um sie richtig in Szene zu setzen und eine Beilage zu kreieren, die gut mit jeder Hauptspeise mithalten kann.

Das beweist auch dieses Rezept für grüne Bohnen mit brauner Butter und gerösteten Mandeln. Du brauchst wenige, einfache Zutaten und nicht mehr als eine halbe Stunde Zeit, um diese Beilage zu zaubern. Alles, was du benötigst, sind grüne Bohnen, Butter, Mandelblättchen, etwas frischer Thymian, ein bisschen Honig und Zitronensaft sowie eine Schalotte und Knoblauchzehe. Legen wir los!

Zuerst bereiten wir die Bohnen vor. Dazu waschen wir sie und entfernen die Enden. Im Anschluss kochen wir sie ein paar Minuten, bis sie bissfest sind und schrecken sie in kaltem Wasser ab. Das sorgt dafür, dass sie ihre wunderschöne grüne Farbe behalten.

In der Zwischenzeit kannst du bereits Knoblauch und Schalotten fein hacken und die Butter bräunen. Gehörst du zu den echten Multitasking-Talenten, röste nebenbei auch gleich die Mandelblättchen in einer Pfanne ohne Öl an. Die Schalotten und den Knoblauch gibst du dann zur gebräunten Butter und dünstest sie kurz glasig an.

Nun geht’s auch schon ins Finale: Gib die grünen Bohnen zur braunen Butter. Hebe die Mandelblättchen unter und schmecke mit frischem Thymian, Salz, Pfeffer Zitronensaft und, wenn du magst, etwas Honig ab. Lass es dir schmecken!

Bei Leckerschmecker findest du noch viele weitere Ideen, wie du grüne Bohnen so richtig in Szene setzen kannst. Probiere zum Beispiel mal diese grüne Bohnen im Knuspermantel oder bereite als nächstes einen Grüne-Bohnen-Salat wie von Oma zu. Und grüne Bohnen mit Knoblauch gehen sowieso immer. Guten Appetit!

Grüne Bohnen mit brauner Butter und gerösteten Mandeln Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g grüne Bohnen

1 Schalotte

1 Knoblauchzehe

1-2 Zweige frische Thymianblätter

50 g Mandelblättchen z.B. diese hier 🛒

50 g Butter

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Spritzer Zitronensaft

1 TL Honig optional, z.B. diesen hier 🛒 Zubereitung Wasche die Bohnen, schneide die Enden ab und koche sie in Salzwasser für etwa 6-8 Minuten, bis sie bissfest sind. Schrecke sie anschließend in kaltem Wasser ab, damit sie ihre Farbe behalten.

Schäle die Schalotte und den Knoblauch und hacke beides fein. Wasche und trockne den Thymian und zupfe die Blätter von den Zweigen.

Röste die Mandelblättchen in einer Pfanne ohne Öl goldbraun. Stelle sie beiseite.

Schmilz die Butter langsam in einer großen Pfanne und lass sie bei mittlerer Hitze braun werden, bis sie einen nussigen Duft entwickelt.

Gib die Schalotte und den Knoblauch in die Pfanne und dünste beides bei mittlerer Hitze für 2-3 Minuten an, bis sie glasig und weich sind.

Füge die Bohnen hinzu und schwenke sie in der braunen Butter, bis sie vollständig erhitzt sind.

Streue die Thymianblätter über die Bohnen und würze mit Salz und Pfeffer. Schwenke die Bohnen nochmal gut durch, damit sich alles gleichmäßig verteilt.

Hebe die gerösteten Mandelblättchen vorsichtig unter oder streue sie erst direkt über die angerichteten Bohnen. Schmecke mit einem Spritzer Zitronensaft, und wenn du magst, etwas Honig, ab.

